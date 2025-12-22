Jusqu’à ce soir 17 heures, le jeu Sorry We’re Closed est offert sur l’Epic Games Store. C’est un jeu d’horreur que vous pouvez récupérer gratuitement sur cette page.

Synopsis

Sorry We’re Closed est un jeu d’horreur et de survie solo empreint de nostalgie, doté d’un univers riche, de personnages profonds et de multiples fins. Explorez des lieux inquiétants grâce à des angles de caméra fixes. Combattez à la première personne avec des armes démoniaques. Ouvrez votre Troisième Œil pour voir entre les mondes, percer des secrets et résoudre des énigmes.

Trailer du jeu