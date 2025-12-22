Le jeu Sorry We’re Closed est offert aujourd’hui sur l’Epic Games Store

Jusqu’à ce soir 17 heures, le jeu Sorry We’re Closed est offert sur l’Epic Games Store. C’est un jeu d’horreur que vous pouvez récupérer gratuitement sur cette page.

Gaming et Retrogaming
par Sebastien
0

Jusqu’à ce soir 17 heures, le jeu Sorry We’re Closed est offert sur l’Epic Games Store. C’est un jeu d’horreur que vous pouvez récupérer gratuitement sur cette page.

Synopsis

Sorry We’re Closed est un jeu d’horreur et de survie solo empreint de nostalgie, doté d’un univers riche, de personnages profonds et de multiples fins. Explorez des lieux inquiétants grâce à des angles de caméra fixes. Combattez à la première personne avec des armes démoniaques. Ouvrez votre Troisième Œil pour voir entre les mondes, percer des secrets et résoudre des énigmes.

Sorry We’re Closed est un jeu d’horreur et de survie solo empreint de nostalgie. Plongez dans des environnements immersifs, sublimés par des angles de caméra fixes classiques, et retrouvez le frisson des combats à la première personne façon arcade. Pénétrez dans le monde démoniaque et périlleux, collectez des objets et gérez vos ressources pour survivre.

Trailer du jeu

Sebastien 20412 articles

Passionné d'informatique et de high tech depuis toujours. Mon premier ordinateur était un Tandy TRS80, ma première console : Pong. J'ai débuté l'aventure PC dans les années 90 avec un 486SX33. J'ai possédé quelques consoles (Nes, Snes, GB, GG, GBC, PSX, Switch). Depuis août 2000 et la création de Bhmag (ex Blue-Hardware.com) je partage quotidiennement avec vous ma passion et les actualités informatiques.

Vous pourriez aussi aimer D'autres articles de l'auteur
Laisser un commentaire

Votre adresse email ne sera pas publiée.

Derniers tests

Test du boîtier ORICO PWM2G2 pour SSD M.2 NVMe

Sebastien

Guide pratique : Comment installer facilement Windows 11 sur un PC non…

Guide pratique : Pourquoi j’ai changé mon NAS Synology par un…

Test de l’énorme disque dur Seagate IronWolf Pro de 30 To

Derniers téléchargements

Google Chrome 143.0.7499.170

Sebastien

Thunderbird 146.0.1 pour Windows 64-bit

Audacity 3.7.7

Opera One 125.0.5729.21

Dernières astuces

Astuces : les meilleurs raccourcis clavier de VLC

Sebastien

Quels noms de code portent les différentes versions d’Android ?

Astuce : Comment forcer l’installation de Windows 11 24H2 ?

Astuce : Comment désactiver Windows Defender sur Windows 11 ?

Derniers bons plans

Vente Flash : pour Noël les SSD portables Crucial X9…

Sebastien

Idée cadeau pour Noël : des clés usb Harry Potter pour les fans du…

Pour Noël, la licence à vie de Windows 11 Pro est à 12,25€, MS Office…

Derniers jours pour profiter de l’abonnement B&You Pure…

Derniers tests

Test du boîtier ORICO PWM2G2 pour SSD M.2 NVMe

Sebastien

Guide pratique : Comment installer facilement Windows 11 sur un PC non…

Guide pratique : Pourquoi j’ai changé mon NAS Synology par un…

Test de l’énorme disque dur Seagate IronWolf Pro de 30 To

Derniers téléchargements

Google Chrome 143.0.7499.170

Sebastien

Thunderbird 146.0.1 pour Windows 64-bit

Audacity 3.7.7

Opera One 125.0.5729.21

Dernières astuces

Astuces : les meilleurs raccourcis clavier de VLC

Sebastien

Quels noms de code portent les différentes versions d’Android ?

Astuce : Comment forcer l’installation de Windows 11 24H2 ?

Astuce : Comment désactiver Windows Defender sur Windows 11 ?

Derniers bons plans

Vente Flash : pour Noël les SSD portables Crucial X9…

Sebastien

Idée cadeau pour Noël : des clés usb Harry Potter pour les fans du…

Pour Noël, la licence à vie de Windows 11 Pro est à 12,25€, MS Office…

Derniers jours pour profiter de l’abonnement B&You Pure…