Piriform publie déjà la version 7.3 de CCleaner

La version 7.3 du programme de nettoyage CCleaner est maintenant disponible en téléchargement. CCleaner 7.3 apporte des nouveautés, des améliorations et quelques correctifs.

par Sebastien
La version 7.3 du programme de nettoyage CCleaner est maintenant disponible en téléchargement. Pour information, CCleaner 7.3 apporte des nouveautés, des améliorations et quelques correctifs comme vous pouvez le découvrir ci-dessous.

L’arrivée de CCleaner 7.3 n’était pas attendue aussi vite, la version précédente (7.2) n’étant sortie qu’il y a 15 jours à peine.

A noter que vous pouvez télécharger dès à présent CCleaner 7.3 sur le site de l’éditeur ou sur cette page de notre section Téléchargement. Voilà enfn la liste cdes changements apportés par CCleaner 7.3.

Quoi de neuf dans CCleaner 7.3 ?

Nouveautés

  • Cloud Drive Cleaner prend désormais en charge Dropbox, vous permettant ainsi de nettoyer vos fichiers cloud en toute sécurité en quelques clics.

  • Le Gestionnaire de démarrage vous permet désormais d’afficher et de gérer les applications exécutées par les tâches et services planifiés de Windows, vous offrant ainsi un meilleur contrôle sur les programmes qui démarrent en arrière-plan.

Améliorations

  • Mise à jour des pilotes : l’onglet « Pilotes à jour » est plus clair, avec une meilleure organisation et des icônes plus conviviales.

  • Mise à jour des pilotes : les pilotes ignorés et ignorés disposent désormais de leur propre onglet, facilitant leur consultation et leur gestion.

  • Mise à jour des logiciels affiche désormais un message clair « Redémarrage requis » pour les mises à jour nécessitant un redémarrage.

  • Protection lors du nettoyage : des avertissements clairs ont été ajoutés lors de l’activation des règles de nettoyage du dossier Téléchargements, afin d’éviter la suppression accidentelle de fichiers importants.

  • La désinstallation temporaire a été améliorée pour vous offrir un meilleur contrôle. Vous pouvez désormais choisir la durée de désinstallation temporaire d’une application avant sa désinstallation complète par CCleaner. Ce paramètre est modifiable à tout moment dans les options de la fonctionnalité.

Correctifs

  • Correction d’un problème où l’icône de la Corbeille n’apparaissait pas toujours comme vide après un nettoyage avec l’outil Vérification de l’état du système.

  • Correction d’un problème d’affichage où la disposition des nouveaux onglets présentait des espaces blancs lorsque la fenêtre était maximisée.

Sebastien 20412 articles

Passionné d'informatique et de high tech depuis toujours. Mon premier ordinateur était un Tandy TRS80, ma première console : Pong. J'ai débuté l'aventure PC dans les années 90 avec un 486SX33. J'ai possédé quelques consoles (Nes, Snes, GB, GG, GBC, PSX, Switch). Depuis août 2000 et la création de Bhmag (ex Blue-Hardware.com) je partage quotidiennement avec vous ma passion et les actualités informatiques.

