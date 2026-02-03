Mauvaise nouvelle : le prix de la mémoire va s'envoler

Mauvaise nouvelle : le prix de la mémoire va (encore) s’envoler

En cette période trouble où le prix des composants et de la mémoire ne cessent de croître, une analyse de TrendForce prédit que la situation va perdurer encore un moment. Pire ça va même empirer !

Mémoires
par Sebastien 1

En effet, selon ses prévisions le prix de la mémoire vive ainsi que de la mémoire NAND Flash devrait augmenter considérablement au cours du premier trimestre 2026. 

Initialement ses prévisions les plus pessimistes faisaient état d’une augmentation des prix contractuels de la RAM de l’ordre de 55 à 60%. Finalement l’augmentation sera pire que prévue puisqu’elle devrait plutôt se situer à 90 voire 95%.

La mémoire NAND Flash ne sera pas épargnée non plus puisque la hausse devrait atteindre 55% à 60% au lieu des 33 à 38% envisagés initialement.

TrendForce signale que les livraisons de PC au quatrième trimestre 2025 ont dépassé les prévisions, ce qui a entraîné une pénurie généralisée de DRAM pour PC.

Même les principaux fabricants de PC qui disposent d’un stock sécurisé auprès des fournisseurs de mémoire constatent une baisse de leurs stocks. Sur un marché dominé par les vendeurs, ce qui tire les prix contractuels vers le haut, les prix de la DRAM pour PC devraient augmenter de plus de 100% au premier trimestre 2026 par rapport au trimestre précédent.

Source TechPowerUp

