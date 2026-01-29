L’Epic Games Store régale une fois de plus les joueurs en offrant un jeu gratuit. Et cette semaine vous povez télécharger Definitely Not Fried Chicken gratis.

L’Epic Games Store régale une fois de plus les joueurs en offrant un jeu gratuit. Et cette semaine il s’agit du titre Definitely Not Fried Chicken que vous pouvez télécharger gratis via cette page jusqu’au jeudi 5 février 2026.

C’est un jeu plutôt cool. C’est un jeu de simulation de gestion d’entreprise dans lequel vous incarnez un entrepreneur qui se lance dans le monde du fast food avec une enseigne de poulets frits, puis vous allez pouvoir vous diversifier…

Dans ce jeu, vous pourrez donc vous prendre pour Gustavo Fring à la tête de Los Pollos Hermanos et de ses nombreuses activités annexes.

Synopsis

Definitely Not Fried Chicken est un jeu de simulation de gestion d’entreprise… disons, original ! Développez votre commerce grâce à des activités légales, en gérant les deux aspects de votre entreprise. Acquérez de nouvelles « entreprises », rencontrez de nouveaux clients, développez de nouveaux « produits », amassez des fortunes… et laissez la ville en ruines !

Trailer du jeu