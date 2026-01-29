Le jeu Definitely Not Fried Chicken est offert pendant une semaine

L’Epic Games Store régale une fois de plus les joueurs en offrant un jeu gratuit. Et cette semaine vous povez télécharger Definitely Not Fried Chicken gratis.

Gaming et Retrogaming
par Sebastien 0

L’Epic Games Store régale une fois de plus les joueurs en offrant un jeu gratuit. Et cette semaine il s’agit du titre Definitely Not Fried Chicken que vous pouvez télécharger gratis via cette page  jusqu’au jeudi 5 février 2026.

C’est un jeu plutôt cool. C’est un jeu de simulation de gestion d’entreprise dans lequel vous incarnez un entrepreneur qui se lance dans le monde du fast food avec une enseigne de poulets frits, puis vous allez pouvoir vous diversifier… 

Dans ce jeu, vous pourrez donc vous prendre pour Gustavo Fring à la tête de Los Pollos Hermanos et de ses nombreuses activités annexes.

Synopsis 

Definitely Not Fried Chicken est un jeu de simulation de gestion d’entreprise… disons, original ! Développez votre commerce grâce à des activités légales, en gérant les deux aspects de votre entreprise. Acquérez de nouvelles « entreprises », rencontrez de nouveaux clients, développez de nouveaux « produits », amassez des fortunes… et laissez la ville en ruines !

Trailer du jeu 

Suivez les actualités de Bhmag sur

Cet article peut contenir des images d'illustration générées à l'aide de l'IA.

Les liens vers Amazon (et d'autres boutiques) sont des liens affiliés sur lesquels Bhmag perçoit une commission.

Sebastien 20477 articles

Passionné d'informatique et de high tech depuis toujours. Mon premier ordinateur était un Tandy TRS80, ma première console : Pong. J'ai débuté l'aventure PC dans les années 90 avec un 486SX33. J'ai possédé quelques consoles (Nes, Snes, GB, GG, GBC, PSX, Switch). Depuis août 2000 et la création de Bhmag (ex Blue-Hardware.com) je partage quotidiennement avec vous ma passion et les actualités informatiques.

Vous pourriez aussi aimer D'autres articles de l'auteur
Laisser un commentaire

Votre adresse email ne sera pas publiée.

Derniers tests

Test du SSD portable Crucial X10 Pro 1 To (USB 3.2…

Sebastien

Test du boîtier ORICO PWM2G2 pour SSD M.2 NVMe

Guide pratique : Comment installer facilement Windows 11 sur un PC non…

Guide pratique : Pourquoi j’ai changé mon NAS Synology par un…

Derniers téléchargements

Thunderbird 147.0.1 pour Windows 64-bit

Sebastien

Google Chrome 144.0.7559.110

Opera One 126.0.5750.59

Gimp 3.0.8

Dernières astuces

Astuces : les meilleurs raccourcis clavier de VLC

Sebastien

Quels noms de code portent les différentes versions d’Android ?

Astuce : Comment forcer l’installation de Windows 11 24H2 ?

Astuce : Comment désactiver Windows Defender sur Windows 11 ?

Derniers bons plans

Soldes : le disque dur WD RED Plus de 12 To est soldé à…

Sebastien

Soldes d’hiver 2026 : le récap des meilleures offres (MAJ le…

Vente flash : les mini pc SOYO M4 Mini et M4 Plus sont bradés pendant…

Soldes : les clés hdmi Fire TV Stick sont en promotion sur Amazon

Derniers tests

Test du SSD portable Crucial X10 Pro 1 To (USB 3.2…

Sebastien

Test du boîtier ORICO PWM2G2 pour SSD M.2 NVMe

Guide pratique : Comment installer facilement Windows 11 sur un PC non…

Guide pratique : Pourquoi j’ai changé mon NAS Synology par un…

Derniers téléchargements

Thunderbird 147.0.1 pour Windows 64-bit

Sebastien

Google Chrome 144.0.7559.110

Opera One 126.0.5750.59

Gimp 3.0.8

Dernières astuces

Astuces : les meilleurs raccourcis clavier de VLC

Sebastien

Quels noms de code portent les différentes versions d’Android ?

Astuce : Comment forcer l’installation de Windows 11 24H2 ?

Astuce : Comment désactiver Windows Defender sur Windows 11 ?

Derniers bons plans

Soldes : le disque dur WD RED Plus de 12 To est soldé à…

Sebastien

Soldes d’hiver 2026 : le récap des meilleures offres (MAJ le…

Vente flash : les mini pc SOYO M4 Mini et M4 Plus sont bradés pendant…

Soldes : les clés hdmi Fire TV Stick sont en promotion sur Amazon