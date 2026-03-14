Le gros récap des meilleures Ventes Flash du Printemps 2026 ! | Bhmag

Le gros récap des meilleures Ventes Flash du Printemps 2026 !
Je vous propose de découvrir notre récapitulatif des meilleures Ventes Flash du Printemps 2026. Celui-ci regroupe du matériel informatique et high tech.
Je vous propose de découvrir ci-dessous notre récapitulatif des meilleures Ventes Flash du Printemps de cette édition 2026. Celui-ci regroupe du matériel informatique et high tech, des produits de stockage (comme par exemple des disque durs, des SSD et des clés usb), des accessoires PC (souris, clavier, souris, etc..) ainsi que des PC portables, des accessoires connectés et du matériel réseau.
Stockage
- SSD 2,5″ PNY CS900 500 Go à 85€ sur Amazon.fr
- SSD 2,5″ PNY CS900 1 To à 116,62€ sur Amazon.fr
- disque dur Seagate IronWolf 4 To à 159,99€ sur Amazon.fr
- disque dur Seagate IronWolf Pro 8 To à 1279,99€ sur Amazon.fr
- micro SDXC Lexar Play 128 Go à 21,66€ sur Amazon.fr
- clé usb SanDisk Utra 128 Go à 17,36€ sur Amazon.fr
- clé usb SanDisk Ultra Fit 128 Go à 23,90€ sur Amazon.fr (voir notre test)
- clé usb SanDisk Ultra Fit 256 Go à 34,98€ sur Amazon.fr
- SSD portable Crucial X9 2 To à 299,99€ sur Amazon.fr
- disque dur externe Seagate Expansion Desktop 8 To à 184,99€ sur Amazon.fr
- disque dur externe WD Elements Desktop 16 To à 355,10€ sur Amazon.fr
- SSD portable Crucial X10 bleu 1 To à 159,99€ sur Amazon.fr
- SSD portable Crucial X10 bleu 2 To à 179,99€ sur Amazon.fr
- SSD portable Crucial X10 bleu 4 To à 299,99€ sur Amazon.fr
- SSD portable Crucial X10 bleu 6 To à 429,99€ sur Amazon.fr
- SSD portable Crucial X10 bleu 8 To à 599,99€ sur Amazon.fr
- SSD portable Crucial X10 noir 2 To à 199,99€ sur Amazon.fr
- SSD portable Crucial X10 noir 4 To à 299,99€ sur Amazon.fr
- NAS 2 baies UGREEN DH2300 à 175,99€ sur Amazon.fr
- NAS 4 baies UGREEN DH4300 Plus à 351,99€ sur Amazon.fr
- NAS 4 baies UGREEN DXP4800 Plus à 583,99€ sur Amazon.fr
- NAS 6 baies UGREEN DXP6800 Pro à 969,99€ sur Amazon.fr
- NAS 8 baies UGREEN DXP8800 Plus à 1.209,99€ sur Amazon.fr
- NAS 4 baies (SSD) UGREEN DXP480T Plus à 799,99€ sur Amazon.fr
Accessoires PC
- souris Razer DeathAdder Essential à 20,15€ sur Amazon.fr
- souris Logitech M220 à 12,34€ sur Amazon.fr
- souris Razer DeathAdder Essential à 20,15€ sur Amazon.fr
- souris sans fil Corsair Ironclaw à 74,99€ sur Amazon.fr
- souris ergonomique sans fil TeckNet à 17,99€ sur Amazon.fr
- souris ergonomique sans fil Acer à 23,14€ sur Amazon.fr
- clavier Corsair K70 Max RGX à 169,99€ sur Amazon.fr
- clavier Logitech G413 SE à 64,99€ sur Amazon.fr
- clavier Corsair K55 RG Pro à 47,75€ sur Amazon.fr
- moniteur 24″ BenQ GW2490E à 79,99€ sur Amazon.fr
- moniteur 32″ Philips 32E1N3100LA à 159,99€ sur Amazon.fr
- moniteur 31,5″ MSI MAG 321UPX à 649,99€ sur Amazon.fr
- moniteur 34″ AOC CUV34G2XP à 249,99€ sur Amazon.fr
Ordinateurs
Les caracréristiques techniques des différentes machines sont détaillées sur cette page qui a été publiée sur Bhmag il y a quelques jours.
- ASUS VivoBook X1704VA à 549€ sur Amazon.fr
- DELL DC14250 à 499,99€ sur Amazon.fr
- LENOVO IdeaPad Slim 3 16IRH10 à 629,99€ sur Amazon.fr
- LENOVO Legion 5 15IRX10 à 1.599,99€ sur Amazon.fr
- ASUS TUF Gaming A16-TUF608PP à 1.599,99€ sur Amazon.fr
- ACER Aspire A16-71M-59ZC à 763,04€ sur Amazon.fr
- LENOVO IdeaPad Slim 5 15ARP10 à 599,99€ sur CDiscount
- HP 15-fx0184nf à 549,99€ sur CDiscount
- LENOVO Legion 5 15IRX10 à 1.299,99€ sur CDiscount
- LENOVO LOQ Essential 15IRX11 à 899,99€ sur Amazon.fr
TV / Audio / Vidéo
- casque filaire Belkin Soundform Mini noir à 19,94€ sur Amazon.fr
- enceinte Echo Dot (nouvelle génération) à 44,90€ sur Amazon.fr
- Fire TV Cube à 129,99€ sur Amazon.fr
- Fire TV Stick 4K Select à 28,99€ sur Amazon.fr
- Fire TV Stick HD à 26,99€ sur Amazon.fr
- Fire TV Stick 4K Plus à 37,99€ sur Amazon.fr
- Fire TV Stick 4K Max à 47,99€ sur Amazon.fr
Appareils connectés
- sonnette connectée Ring Battery Video Doorbell Plus à 79,99€ sur Amazon.fr
- caméra intérieure Netatmo à 119,99€ sur Amazon.fr
- détecteurs d’ouverture Netatmo à 49,98€ sur Amazon.fr
- sirène intérieure Netatmo à 44,99€ sur Amazon.fr
- station météo Netatmo à 109,99€ sur Amazon.fr
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- thermostat Netatmo à 109,99€ sur Amazon.fr
- tête thermostatique Netatmo à 51,98€ sur Amazon.fr
Matériel réseau
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- switch TP-Link LS-10005G (5 ports Gigabit) à 10,99€ sur Amazon.fr
- switch manageable TP-Link TL-SG605 (5 ports Gigabit) à 19,99€ sur Amazon.fr
- switch NETGEAR GS305 (5 ports Gigabit) à 16,99€ sur Amazon.fr
- switch NETGEAR GS308 (8 ports Gigabit) à 20,99€ sur Amazon.fr
- switch TENDA TEG1008M (8 ports Gigabit) à 18,99€ sur Amazon.fr
- switch TENDA TEM2007X (5 ports 2,5 Gb/s et 2 ports SFP+ 10 Gb/s) à 42,98€ sur Amazon.fr
- switch TENDA TEM2010X (8 ports 2,5 Gb/s et 2 ports SFP+ 10 Gb/s) à 64,59€ sur Amazon.fr
- switch YuanLey YS25-0402 (4 ports 2,5 Gb/s et 2 ports SFP+ 10 Gb/s) à 36,78€ sur Amazon.fr
- switch YuanLey YS25-0502 (5 ports 2,5 Gb/s et 2 ports SFP+ 10 Gb/s) à 39,98€ sur Amazon.fr
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- routeur TP-Link Archer BE550 (WIFI 7, 5 ports 2,5 Gb/s) à 169,99€ sur Amazon.fr
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