Bientôt un set Lego à l’effigie de la Playstation 1 ?

Depuis quelques jours, une rumeur circule sur le net affirmant que la firme Lego pourrait sortir prochainement un nouveau set à destination des fans des retrogaming.

Depuis quelques jours, une rumeur circule sur le net affirmant que la firme Lego pourrait sortir prochainement un nouveau set à destination des fans des retrogaming.

D’après le leaker lego_minecraft_goat qui est généralement bien informé, le futur set de Lego serait à l’effigie de la console Playstation 1 de Sony. Le set porterait la référence Lego 72306. A l’intérieur de la boîte, on trouverait pas moins de 1.911 pièces Lego permettant d’assembler la PS1 et au moins une manette de la console. Reste à voir si d’autres éléments comme par exemple une carte mémoire ou un jeu seraient également (ou non) fournis dans le bundle….

Si l’information se vérifie, il ne fait aucun doute que ce nouveau set devrait intéresser les fans de Lego et les fans de rétrogaming. D’autant plus que ce set tagué 18+ viserait apparemment les adultes. Sa sortie serait prévue en décembre 2026 au tarif de 159,99€.

L’image d’illustration a été générée à l’aide de l’IA et partagée par Mik Le Geek.

Des modèles déjà existants…

Ce n’est pas la première fois que Lego vise le public des gamers. Il y a quelques années, le fabricant avait déjà mis en vente le set Lego 71374 qui permet de fabriquer en briques une Nintendo NES, un téléviseur, une manette et une cartouche de jeux.

Et plus récemment, Lego a sorti le set Lego 72406 qui représente une Nintendo Game Boy accompagnée de ses jeux. Le set composé de 421 pièces est toujours commercialisé au prix de 49,99€ sur Amazon.fr.