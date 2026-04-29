French Days : CDiscount vous offre 15€ ou 25€ de remise sur votre commande

L’enseigne CDiscount lance aussi ses French Days 2026 avec de nombreux produits en promotion dans divers catégories : composants informatiques, accesoires, gaming, PC, PC portables, TV, smartphones, électroménager, et de nombreuses choses encore.

Bons Plans
par Sebastien 0

L’enseigne CDiscount lance aussi ses French Days 2026 avec de nombreux produits en promotion dans divers catégories : composants informatiques, accessoires, gaming, PC, PC portables, TV, smartphones, électroménager, et de nombreuses choses encore.

Et histoire de nous aider dans nos achats, CDiscount propose aussi deux codes promos qui permettent de profiter de réductions supplémentaires. Le premier code COCORICO15 donne droit à 15€ de réduction sur les commandes d’au moins 129€ d’achats alors que le code COCORICO25 permet de profiter de 25€ de remise dès 249€ d’achats.

  • 15€ de remise dès 129€ d’achats sur CDiscount avec le code COCORICO15
  • 25€ de remise dès 249€ d’achats sur CDiscount avec le code COCORICO25

Homepage of a French e-commerce site with a blue header, search bar, promotional 'French Days' banner, and a grid of electronics with prices showing discount labels. French Days : CDiscount vous offre 15€ ou 25€ de remise

 

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Sebastien 20624 articles

Passionné d'informatique et de high tech depuis toujours. Mon premier ordinateur était un Tandy TRS80, ma première console : Pong. J'ai débuté l'aventure PC dans les années 90 avec un 486SX33. J'ai possédé quelques consoles (Nes, Snes, GB, GG, GBC, PSX, Switch). Depuis août 2000 et la création de Bhmag (ex Blue-Hardware.com) je partage quotidiennement avec vous ma passion et les actualités informatiques.

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