Le LEXAR ARES est un SSD PCIe 4.0 performant. La bonne nouvelle c’est qu’il est disponible à bon prix sur Amazon durant cette période de soldes estivales.

Durant les soldes, le SSD M.2. LEXAR ARES est dispo dès 94€ (500 Go), 148€ (1 To) et 225€ (2 To)

Le LEXAR ARES est un SSD M.2. NVMe qui profite d’une interface PCI Express 4.0 4x et qui embarque de la mémoire NAND Flash 3D TLC. C’est un SSD PCIe 4.0 performant qui n’a rien à envier à d’autres marques et d’autres références disponibles sur le marché.

La bonne nouvelle c’est que le LEXAR ARES est disponible à bon prix sur Amazon durant cette période de soldes estivales. Certes, les prix des SSD, de la mémoire et de nombreux autres composants se sont envolés ces derniers mois (merci l’IA) mais les SSD de LEXAR semblent conserver des prix plus contenus que d’autres marques qui n’hésitent pas à gonfler leurs tarifs à la moindre occasion.

En terme de performances, le LEXAR ARES offre des taux de transferts pouvant aller jusqu’à 7.400 Mo/s en lecture et jusqu’à 6.500 Mo/s en écriture.

Le SSD est couvert par une garantie de cinq années et il offre un MTBF de 1,5 millions d’heures.

Durant les soldes, le modèle 500 Go coûte 94,98€, le SSD de 1 To s’affiche à 148,99€ et enfin la version 2 To vaut 225,62€, ce qui est plutôt intéressant pour équiper ou mettre à jour son ordinateur.

A noter que le SSD de LEXAR peut être instalé dans un PC, un MAC ou même dans une console PS5 afin d’étendre sa capacité de stockage et installer un plus grand nombre de jeux. En effet, ses spécifications techniques et ses mensurations sont conformes au cahier des charges de Sony