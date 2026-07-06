Ce lundi 6 juillet 2026, le site CDiscount met à disposition deux codes promos afin de vous aider à profiter des soldes tout en bénéficiant d’une remise substantielle.

Soldes : CDiscount vous offre 10€, 15€ et même 25€ de remise sur votre commande

Ce lundi 6 juillet 2026, le site CDiscount met à disposition deux codes promos afin de vous aider à profiter des soldes tout en bénéficiant d’une remise substantielle.

Le premier code promo « 15DES129 » donne droit à 15€ de remise sur les commandes d’au moins 129€ d’achats tandis que le second code promo, « 25DES249 » permet de profiter de 25€ de rabais sur les commandes d’au moins 249€ d’achats.

15€ de remise dès 129€ d’achats avec le code 15DES129

de remise dès avec le code 25€ de remise dès 249€ d’achats avec le code 25DES249 (valable jusqu’à à ce soir minuit)

A noter qu’en parallèle de ces deux coupons, l’enseigne propose toujours pour les nouveaux clients le code promo « HELLO10 » qui permet de profiter de 10€ sur une première commande dont le montant est d’au moins 50€ d’achats.

10€ de remise dès 50€ d’achats avec le code HELLO10

Rendez-vous sur CDiscount pour découvrir les offres proposées en soldes.