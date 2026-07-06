Soldes : CDiscount vous offre 10€, 15€ et même 25€ de remise sur votre commande

Ce lundi 6 juillet 2026, le site CDiscount met à disposition deux codes promos afin de vous aider à profiter des soldes tout en bénéficiant d’une remise substantielle.

Bons Plans
par Sebastien 0

Ce lundi 6 juillet 2026, le site CDiscount met à disposition deux codes promos afin de vous aider à profiter des soldes tout en bénéficiant d’une remise substantielle.

Le premier code promo « 15DES129 » donne droit à 15€ de remise sur les commandes d’au moins 129€ d’achats tandis que le second code promo, « 25DES249 » permet de profiter de 25€ de rabais sur les commandes d’au moins 249€ d’achats.

  • 15€ de remise dès 129€ d’achats avec le code 15DES129
  • 25€ de remise dès 249€ d’achats avec le code 25DES249 (valable jusqu’à à ce soir minuit)

A noter qu’en parallèle de ces deux coupons, l’enseigne propose toujours pour les nouveaux clients le code promo « HELLO10 » qui permet de profiter de 10€ sur une première commande dont le montant est d’au moins 50€ d’achats.

  • 10€ de remise dès 50€ d’achats avec le code HELLO10

Rendez-vous sur CDiscount pour découvrir les offres proposées en soldes.

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Sebastien 20703 articles

Passionné d'informatique et de high tech depuis toujours. Mon premier ordinateur était un Tandy TRS80, ma première console : Pong. J'ai débuté l'aventure PC dans les années 90 avec un 486SX33. J'ai possédé quelques consoles (Nes, Snes, GB, GG, GBC, PSX, Switch). Depuis août 2000 et la création de Bhmag (ex Blue-Hardware.com) je partage quotidiennement avec vous ma passion et les actualités informatiques.

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