Le LEXAR Play 2280 est un SSD M.2. NVMe performant conçu par LEXAR. Et la bonne nouvelle c’est que le modèle 1 To est bradé en ce moment au prix symbolique de 99,99€ sur les enseignes Fnac et Darty

Non, vous ne rêvez pas : le SSD M.2 NVMe LEXAR Play 1 To est bradé à 99,99€ (uniquement aujourd’hui !)

Le LEXAR Play 2280 est un SSD M.2. NVMe performant conçu par LEXAR. Et la bonne nouvelle c’est que le modèle 1 To est bradé en ce moment au prix symbolique de 99,99€ sur les enseignes Fnac et Darty. Et attention l’offre est valable uniquement ce jour, vendredi 8 mai jusqu’à minuit. Ne tardez donc pas trop si vous souhaitez vous équiper d’un bon SSD M.2. NVMe de 1 To à moindre frais car dès 00h001 il n’y en aura plus.

Le SSD Lexar Play 2280 est un SSD M.2. orienté gaming. Il peut être installé dans un PC (bien sûr) mais il peut aussi prendre place dans la console PS5 de Sony. Ses spécifications techniques répondent en effet au cahier des charges de Sony.

Pour information, ce SSD est un modèle M.2. NVMe au format 2280 qui dispose d’une interface PCI Express 4.0 4x. Il offre des débits de 7.400 Mo/s en lecture et de 6.500 Mo/s en écriture. Le SSD est équipé d’un dissipateur thermique composé de plusieurs couches permettant de conserver la mémoire NAND Flash et le contrôleur au frais. Le SSD est couvert par une garantie de cinq ans.

Jusqu’à ce soir minuit, le LEXAR Play 2280 de 1 To s’affiche au prix de 99,99€ sur Fnac et il est dispo aussi à 99,99€ schez Darty ce qui n’est guère étonnant étant donné que les deux enseignes appartiennent depuis quelques années au même groupe.