Bon Plan : Rakuten vous offre 5€ ou 30€ de remise jusqu’à ce soir

Si vous aviez prévu de faire quelques achats sur le site Rakuten aujourd’hui, sachez que deux codes promos sont disponibles ce jour pour vous simplifier vos achats.

Bons Plans
par Sebastien 0

Si vous aviez prévu de faire quelques achats sur le site Rakuten aujourd’hui, sachez que deux codes promos sont disponibles ce jour pour vous simplifier vos achats.

En effet, la plateforme offre 5€ de réduction sur toutes les commandes d’au moins 39€ d’achats et 30€ de remise sur les commandes d’au moins 299€. Pour profiter de cette promotion, n’oubliez pas de mentionner le code promo RAKUTEN5 ou RAKUTEN30 au moment de valider votre panier.

Attention : les coupons sont valables uniquement ce mercredi 29 juillet jusqu’à minuit.

Two white rounded promo cards on a light peach gradient; left card offers 5€ off from 39€ with code RAKUTEN5, right card offers 30€ off from 299€ with code RAKUTEN30

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Sebastien 20719 articles

Passionné d'informatique et de high tech depuis toujours. Mon premier ordinateur était un Tandy TRS80, ma première console : Pong. J'ai débuté l'aventure PC dans les années 90 avec un 486SX33. J'ai possédé quelques consoles (Nes, Snes, GB, GG, GBC, PSX, Switch). Depuis août 2000 et la création de Bhmag (ex Blue-Hardware.com) je partage quotidiennement avec vous ma passion et les actualités informatiques.

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