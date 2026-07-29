Si vous aviez prévu de faire quelques achats sur le site Rakuten aujourd’hui, sachez que deux codes promos sont disponibles ce jour pour vous simplifier vos achats.

Bon Plan : Rakuten vous offre 5€ ou 30€ de remise jusqu’à ce soir

Si vous aviez prévu de faire quelques achats sur le site Rakuten aujourd’hui, sachez que deux codes promos sont disponibles ce jour pour vous simplifier vos achats.

En effet, la plateforme offre 5€ de réduction sur toutes les commandes d’au moins 39€ d’achats et 30€ de remise sur les commandes d’au moins 299€. Pour profiter de cette promotion, n’oubliez pas de mentionner le code promo RAKUTEN5 ou RAKUTEN30 au moment de valider votre panier.

Attention : les coupons sont valables uniquement ce mercredi 29 juillet jusqu’à minuit.