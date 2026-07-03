La grogne des joueurs ne s’est pas faite attendre, et certains d’entre eux viennent de mettre en ligne une pétition demandant au fabricant de revenir sur sa décision.

Suite à la décision de Sony de mettre un terme à la fabrication de disques optiques pour la PS5 en janvier 2028, la grogne des joueurs ne s’est pas faite attendre. Et certains d’entre eux viennent de mettre en ligne une pétition demandant au fabricant de revenir sur sa décision.

Pour l’instant, la pétition a recueilli un peu plus de 39.000 signatures, mais nul doute que ce chiffre sera amené à grossir dans les heures et dans les jours qui viennent…

Reste maintenant à voir si Sony va prendre (ou non) en considération les remarques et considérations des gamers :

Un disque représente un véritable jeu dont vous êtes propriétaire. Vous pouvez le prêter, l’échanger, le revendre, l’offrir, le collectionner ou le transmettre à vos enfants. Une boîte contenant uniquement un code de téléchargement, ce n’est pas la même chose. Il s’agit d’une licence numérique dans un emballage en plastique. Vous n’en êtes pas propriétaire. Vous louez un accès susceptible d’être révoqué ; par le passé, des utilisateurs ont déjà vu des films achetés disparaître de leur bibliothèque et des jeux retirés de la vente quelques semaines seulement après leur sortie. C’est aussi une question d’emplois. Les jeux physiques soutiennent toute une industrie qu’un avenir « tout numérique » efface discrètement : détaillants, distributeurs, fabricants, secteurs du stockage et de la logistique, marché de l’occasion et de la reprise, sans oublier les communautés de collectionneurs et de préservation du patrimoine vidéoludique. Cela représente des milliers d’emplois et d’innombrables petites entreprises. L’abandon des supports physiques supprime le choix des consommateurs, fragilise les économies locales et confère à quelques détenteurs de plateformes un contrôle total sur la manière — et la possibilité même — d’accéder aux jeux que vous achetez. Nous ne sommes pas opposés au numérique. Nous nous opposons au fait que le numérique devienne la seule option. Une communauté vaste et passionnée souhaite toujours posséder un véritable jeu physique en toute propriété, et Sony s’apprête à supprimer ce choix. Signez cette pétition pour demander à Sony de maintenir les jeux sur disque au-delà de 2028, afin que la prochaine génération puisse posséder les jeux auxquels elle joue, et non simplement les louer. Si nous ne nous exprimons pas maintenant, le disque disparaîtra, et avec lui, notre liberté de choix. Organisé pour le compte de l’ensemble du secteur des jeux physiques — détaillants, distributeurs, fabricants et collectionneurs — dont les moyens de subsistance et la passion dépendent des supports physiques.

A priori, il serait assez étonnant que cette pétition pousse Sony à changer d’avis… En effet, la presse révèle que me fabricant a déjà investi plus de 30 millions d’euros pour donner une nouvelle vie à son usine de fabrications de disques optiques située à Thalgau en Autriche.

Jusqu’à maintenant, cette usine produisait 600.000 disques par jour dont 50% étaient des jeux PS5. L’usine sera prochainement reconvertie dans la fabrication de microlentilles optiques selon nos confrères de Engadget.

Pour soutenir la pétition vous pouvez apposer votre signature sur cette page.