Seagate se rapproche d’un nouveau cap symbolique avec ses futurs disques durs offrant une capacité de stockage de 50 To. Ces modèles qui s’appuieront sur la technologie Mozaic 5, arriveront dans le courant de l’année 2027.

Des disques durs de plus en plus gros chez Seagate, et des modèles 50 To l’an prochain !

Seagate se rapproche d’un nouveau cap symbolique avec ses futurs disques durs offrant une capacité de stockage de 50 To. Ces modèles qui s’appuieront sur la technologie Mozaic 5, arriveront dans le courant de l’année 2027.

Pour rappel, les disques durs Mozaic de Seagate profitent de la technologie HAMR (pour Heat Assisted Magnetic Recording,) qui utilise un apport thermique localisé pour écrire les données avec une densité bien supérieure à celle des HDD classiques.

Seagate affirme que sa feuille de route HAMR est désormais bien engagée, après le déploiement de Mozaic 3 puis de Mozaic 4, qui est d’ailleurs déjà utilisé dans son disque dur de 44 To lancé en mars dernier.

Avec Mozaic 5, le constructeur vise des plateaux de 5 To, empilés jusqu’à 10 par disque. Sur le papier, cela devrait permettre d’atteindre la barre symbolique des 50 To de stockage, voire davantage à terme…

Il faut toutefois distinguer les livraisons de qualification de la disponibilité commerciale. Seagate parle d’une première phase de validation chez ses clients en fin d’année 2027, avant une montée en production ensuite.

Comprenez par là que les premiers exemplaires ne devraient pas arriver tout de suite auprès du grand public… Et pour cause les modèles de 5o To sont avant tout prévus pour répondre aux besoins massifs du cloud et de l’IA. L’arrivée en volume à destination des entreprises et des particuliers devraient arriver en 2028, avec une montée en puissance plus visible en 2029.

L’intérêt de ces disques de 50 To n’est pas de remplacer les SSD dans nos PC, mais de répondre à une demande colossale dans les centres de données. Les géants du cloud, les acteurs de l’IA et les grandes infrastructures ont besoin de stockage très dense, fiable et économiquement viable par téraoctet.

Seagate bénéficie en plus d’un contexte favorable : ses résultats financiers progressent fortement, avec une marge brute en nette hausse, ce qui confirme que le marché du stockage de grande capacité reste extrêmement porteur. La demande est telle que la capacité de production de l’entreprise serait déjà largement réservée sur plusieurs années.

50 To et même plus ….

Seagate ne s’arrêtera évidemment pas à ce seuil. L’entreprise évoque déjà des disques de 69 To grâce à une densité par plateau de 6,9 To en laboratoire, puis une trajectoire vers 100 To à l’horizon 2032.

Le constructeur parle même, à plus long terme, de 150 To et au-delà. Cela montre que l’amélioration des HDD ne passe plus seulement par l’ajout de plateaux, mais par une densification toujours plus poussée de l’enregistrement magnétique.

Espérons qu’à terme, cela entraîne une baisse du prix des disques durs de plus faible capacité, car actuellement les disques durs (tout comme les SSD et de nombreux autres composants inforamtiques) sont devenus hors de prix.