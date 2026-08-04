Mozilla distribue une nouvelle version de FireFox. Le navigateur est désormais disponible en version 153.0.3. Cette nouvelle mise à jour apporte quelques nouveautés mais aussi des correctifs, comme on peut le découvrir ci-dessous.

Le navigateur Mozilla Firefox est maintenant disponible en version 153.0.3

Mozilla distribue une nouvelle version de FireFox. Le navigateur est désormais disponible en version 153.0.3. Cette nouvelle mise à jour apporte quelques nouveautés mais aussi des correctifs, comme on peut le découvrir ci-dessous.

Quels changements pour Firefox 153.0.3 ?

Des nouveautés :

La fenêtre intelligente (« Smart Window ») intègre plusieurs améliorations :

La liste de suggestions affiche désormais davantage de résultats, facilitant la recherche dans l’historique et le passage aux onglets ouverts. (bug 2019042)

L’assistant peut désormais répondre directement aux questions en utilisant les résultats de recherche Web fournis par Exa, au lieu de renvoyer vers un moteur de recherche. (bugs 2046183 et 2044385)

Des correctifs :

Correction d’un problème empêchant la lecture de contenus audio et vidéo, ou provoquant un blocage lors de la navigation dans la lecture (recherche), sur les sites web chargeant des médias depuis une URL Blob. (bug 2056444)

Correction d’un problème où les raccourcis Internet glissés depuis Firefox vers le bureau étaient marqués comme non approuvés sous Windows, déclenchant un avertissement de sécurité à chaque ouverture. (bug 2056865)

Correction d’un problème empêchant l’ouverture des panneaux latéraux (Marque-pages, Historique, etc.) lorsque le panneau latéral était masqué et que le gestionnaire de mots de passe avait été désactivé par une politique d’entreprise. (bug 2056857)

Correction de l’affichage d’une offre de mise à niveau vers Mozilla VPN pour les utilisateurs situés dans des régions où ce service n’est pas commercialisé. (bug 2058264)

Correction de plantages fréquents de l’Inspecteur (dans les Outils de développement) sur les pages où un script de contenu d’extension avait ajouté des écouteurs d’événements. (bug 2042101)

Correction d’un cas rare sous Windows où le lancement de Firefox alors qu’une mise à jour partielle était encore en cours d’application pouvait corrompre l’installation et empêcher le démarrage du navigateur. (bug 2058197, bug 2058594)

Où télécharger la version 153.0.3 de Firefox ?



La version 153.0.3 du navigateur Mozilla Firefox est téléchargeable dès maintenant qur le site officiel de Mozilla ainsi que via notre section Téléchargement.

Si vous utilisez déjà Firefox, vous pouvez lancer la mise à niveau via le menu « Aide » puis « A propos de Firefox ».