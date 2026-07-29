La fondation Mozilla a publié une nouvelle mise à jour de son navigateur phare. La version 153.0.1 de Firefox est maintenant disponible en téléchargement.

Mozilla fait le plein de correctifs pour Firefox 153.0.1

La fondation Mozilla a publié une nouvelle mise à jour de son navigateur phare. La version 153.0.1 de Firefox est maintenant disponible en téléchargement. Et le moins que l’on puisse dire est que celle-ci apporte de nombreux correctifs, comme on on peut le voir ci-dessous.

Quels changements pour Firefox 153.0.1 ?

Des correctifs :

Correction d’un plantage au démarrage sous Windows pouvant survenir après une mise à jour de Firefox, lorsque certains fichiers internes de l’application ne pouvaient pas être chargés. Firefox devrait désormais démarrer dans ces cas de figure, bien que certaines parties de l’interface puissent ne pas s’afficher correctement jusqu’à ce qu’une mise à jour ultérieure soit terminée (bug 2056926).

Correction d’un problème où l’audio restait muet sur certains sites de musique et de streaming après une mise en pause et une reprise de la lecture (bug 2053586).

Correction d’un clignotement de l’arrière-plan de la page « Nouvel onglet » quelques secondes après son chargement, lorsqu’un fond d’écran personnalisé était utilisé (bug 2056650).

Correction d’un plantage pouvant survenir lorsqu’une page chargeait un cadre (frame) utilisant une adresse « javascript: » (bug 2054485).

Correction d’un plantage pouvant survenir lors de la saisie de texte dans une zone modifiable d’une page (bug 2053867).

Correction d’un problème où un moteur de recherche installé manuellement était étiqueté comme « Nouveau » lorsque Firefox proposait ultérieurement ce même moteur (bug 2053710).

Amélioration du verrouillage du pointeur (utilisé par les jeux et autres contenus web immersifs) afin de réduire les risques que le pointeur de la souris ne sorte de la fenêtre Firefox (bugs 1255338 et 2040628).

Correction d’un problème dans la vue « Règles » de l’Inspecteur, où les pseudo-éléments ne pouvaient être développés qu’une seule fois par élément sélectionné (bug 2054525).

Correction d’un échec de chargement des documents « blob: » lors de l’utilisation de la fonction « Voir le code source de la page » (bug 2054428).

Correction d’un problème de délai d’attente (timeout) lors de l’affichage du code source de documents héritant de leur origine, tels que les cadres utilisant l’attribut « srcdoc » (bug 2054487).

Où télécharger la version 153.0.1 de Firefox ?



La version 153.0.1 de Firefox est disponible en téléchargement sur le site officiel et dans notre section Téléchargement.

Si vous êtes déjà un utilisateur de Mozilla Firefox, vous pouvez lancé l’update directement via le menu « Aide » puis « A propos de Firefox ».