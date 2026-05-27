Mozilla Firefox 151.0.2 apporte une dizaine de correctifs

La fondation Mozilla vient de rendre publique la version 151.0.2 de son navigateur Firefox. La nouvelle mouture apporte plusieurs correctifs afin de résoudre des problèmes découverts dans la version précédente.

Logiciels
par Sebastien 0
Illustrated orange fox leaping in front of a blue planet with fiery orange rings around it.

La fondation Mozilla vient de rendre publique la version 151.0.2 de son navigateur Firefox. La nouvelle mouture apporte plusieurs correctifs afin de résoudre des problèmes découverts dans la version précédente, comme par exemple des soucis avec la vue fractionnée ou encore des problèmes de plantage sous Windows. L’ensemble des correctifs est listé ci-dessous.

Quels changements pour Firefox 151.0.2 ?

Des correctifs :

  • Correction d’un problème sous macOS où les cartes à puce et les clés de sécurité pouvaient ne pas charger automatiquement les certificats. (bug 2041208)
  • Correction d’un problème où l’ajout d’un onglet à une vue fractionnée existante pouvait entraîner la fermeture inattendue de cette dernière. (bug 2039795)
  • Correction d’un problème où la vue fractionnée se fermait au lieu de changer d’onglet lors de l’utilisation de l’option « Changer d’onglet » dans la barre d’adresse. (bug 2039787)
  • Correction d’un plantage sous Windows survenant lors de la saisie de chinois simplifié avec la méthode Sogou. (bug 2039203)
  • Correction d’un problème où Firefox cessait de mettre en cache le nouveau contenu une fois le cache disque plein, ce qui entraînait le téléchargement à nouveau des pages et des ressources depuis le réseau à chaque visite. (bug 2031577)
  • Correction d’un problème où certains sites web pouvaient s’afficher incorrectement ou ne pas se charger lorsqu’ils utilisaient JavaScript pour insérer des règles de style spécifiques à WebKit. (bug 2040693)
  • Correction d’un problème où le clic et la sélection de texte dans certains champs de saisie et zones de texte ne fonctionnaient pas sur les pages utilisant certaines règles CSS. (bug 2039504)
  • Correction d’un problème où les boutons haut et bas des champs de saisie numérique pouvaient se chevaucher et masquer la valeur lorsque la taille du champ était ajustée à son contenu. (bug 2039315)
  • Correction d’un problème où le tri de chaînes de caractères contenant des chiffres pouvait produire un ordre incorrect sur certains sites web et applications web. (bug 2027078)
  • Correction d’un problème où les menus déroulants ne s’ouvraient pas pour les éléments `<select>` créés dans une iframe puis déplacés dans la page parente. (bug 2041720)

Où télécharger la version 151.0.2 de Firefox ?

La version 151.0.2 de Firefox est disponible en téléchargement sur le site officiel et dans notre section Téléchargement.

Si vous êtes déjà un utilisateur de Mozilla Firefox, vous pouvez lancé l’update directement via le menu « Aide » puis « A propos de Firefox ».

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Sebastien 20654 articles

Passionné d'informatique et de high tech depuis toujours. Mon premier ordinateur était un Tandy TRS80, ma première console : Pong. J'ai débuté l'aventure PC dans les années 90 avec un 486SX33. J'ai possédé quelques consoles (Nes, Snes, GB, GG, GBC, PSX, Switch). Depuis août 2000 et la création de Bhmag (ex Blue-Hardware.com) je partage quotidiennement avec vous ma passion et les actualités informatiques.

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