Firefox 148.0.2 fait le plein de correctifs

Quinze jours après la sortie de Firefox 148, la fondation Mozilla vient de dévoiler la version 148.0.2 de son navigateur Firefox. Les développeurs ont mis les bouchées doubles en terme de correctifs. Et pour cause… Firefox 148.0.2 contient exclusivement des corrections de bugs et des correctifs de sécurité.

Une flopée de correctifs

Correction d’un problème où les recherches saisies dans le champ de recherche de Firefox étaient incorrectement redirigées vers la barre d’adresse pour certains utilisateurs ayant désactivé le transfert de recherche dans les paramètres avancés. (bug 2017049)

Correction d’un problème où certains éditeurs de texte enrichi en ligne n’appliquaient plus la mise en forme (gras, italique, etc.). (bug 2020927)

Correction d’un problème où les vidéos pouvaient se lancer automatiquement de manière inattendue sur YouTube malgré le blocage de la lecture automatique, ce qui affectait particulièrement les utilisateurs de lecteurs d’écran. (bug 2020233)

Correction d’un problème qui entraînait l’alignement à gauche de certains éléments positionnés de manière absolue et censés être centrés (par exemple, avec `margin: auto` et `inset: 0`) lors du chargement initial. (bug 2017440)

Correction d’un problème où la suggestion « Passer à l’onglet » dans la barre d’adresse apparaissait vide pour les pages sans titre. (bug 2020341)

Correction d’un problème pouvant réduire la qualité vidéo sur les systèmes Windows utilisant des GPU NVIDIA avec la Super Résolution Vidéo activée. (bug 2019515)

Diverses corrections de sécurité.

Où télécharger la version 148.0.2 de Firefox ?



Firefox 148.02 est disponible en téléchargement sur le site officiel de Mozilla ou depuis notre section Téléchargement qui répertorie de nombreux programmes.

A noter que si vous utilisez déjà Firefox, vous pouvez effectuer la mise à jour directement via le menu « Aide » puis « A propos de Firefox ».