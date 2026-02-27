AMD dévoile les drivers Radeon Adrenalin 26.2.2

Depuis hier, AMD distribue les drivers Radeon Adrenalin 26.2.2 pour piloter ses  cartes graphiques Radeon. Les nouveaux drivers prennent en charge deux nouveaux jeux.

Depuis hier, AMD distribue les drivers Radeon Adrenalin 26.2.2 pour piloter ses  cartes graphiques Radeon. Les nouveaux drivers prennent en charge deux nouveaux jeux : Resident Evil Requiem et Marahton et ils corrigent aussi plusieurs bugs.

Les drivers Radeon Adrenalin 26.2.2 sont dispo dès maintenant sur cette page.

Quelles nouveautés pour les Radeon Adrenalin 26.2.2 ?

Nouveaux jeux supportés

  • Resident Evil Requiem
  • Marahton

Bugs corrigés

  • Des plantages intermittents de l’application ou des délais d’attente du pilote peuvent survenir lors de l’utilisation de Roblox Player (Car Zone Racing & Drifting) lors du passage d’une application à une autre sur les produits Radeon RX 7000.

  • Des scintillements ou des altérations de textures peuvent apparaître lors de l’utilisation d’applications Windows avec les fonctions Instant Replay et Record Desktop activées sur les produits Radeon™ RX 7000.

