AMD dévoile les drivers Radeon Adrenalin 26.2.2

Depuis hier, AMD distribue les drivers Radeon Adrenalin 26.2.2 pour piloter ses cartes graphiques Radeon. Les nouveaux drivers prennent en charge deux nouveaux jeux : Resident Evil Requiem et Marahton et ils corrigent aussi plusieurs bugs.

Les drivers Radeon Adrenalin 26.2.2 sont dispo dès maintenant sur cette page.

Quelles nouveautés pour les Radeon Adrenalin 26.2.2 ?

Nouveaux jeux supportés

Resident Evil Requiem

Marahton

Bugs corrigés