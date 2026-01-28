Les drivers GeForce 591.86 WHQL sont disponibles
Le fabricant NVIDIA vient de publier aujourd’hui la version 591.86 WHQL des pilotes GeForce. Les drivers supportent à présent les jeux Arc Raiders: Headwind et Arknights: Endfield. Ils corrigent aussi des bugs de jeux et des bugs d’ordre plus général.
Voila la liste complète des changements apportés par les drivers GeForce 591.86 WHQL. Pour le téléchargement, rendez-vous sur le site du constructeur.
Gaming
- Arc Raiders: Headwind
- Arknights: Endfield
Corrections de bugs de jeux
- Total War: Three Kingdoms : Des artefacts peuvent apparaître en cours de jeu lorsque les réflexions d’espace écran sont activées [5745647]
Correction de bugs généraux
- Problème de bandes de couleurs avec le contenu SDR lorsque la gestion automatique des couleurs de Windows est activée [5754551]
- L’Asus G14 peut se bloquer au démarrage lorsque le mode Asus Ultimate est activé [5754849]