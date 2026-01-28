Les drivers GeForce 591.86 WHQL sont disponibles

Le fabricant NVIDIA vient de publier aujourd’hui la version 591.86 WHQL des pilotes GeForce. Les drivers supportent à présent les jeux Arc Raiders: Headwind et Arknights: Endfield.

Le fabricant NVIDIA vient de publier aujourd’hui la version 591.86 WHQL des pilotes GeForce. Les drivers supportent à présent les jeux Arc Raiders: Headwind et Arknights: Endfield. Ils corrigent aussi des bugs de jeux et des bugs d’ordre plus général.

Voila la liste complète des changements apportés par les drivers GeForce 591.86 WHQL. Pour le téléchargement, rendez-vous sur le site du constructeur.

Gaming

  • Arc Raiders: Headwind
  • Arknights: Endfield

Corrections de bugs de jeux

  • Total War: Three Kingdoms : Des artefacts peuvent apparaître en cours de jeu lorsque les réflexions d’espace écran sont activées [5745647]

Correction de bugs généraux

  • Problème de bandes de couleurs avec le contenu SDR lorsque la gestion automatique des couleurs de Windows est activée [5754551]
  • L’Asus G14 peut se bloquer au démarrage lorsque le mode Asus Ultimate est activé [5754849]

Passionné d'informatique et de high tech depuis toujours. Mon premier ordinateur était un Tandy TRS80, ma première console : Pong. J'ai débuté l'aventure PC dans les années 90 avec un 486SX33. J'ai possédé quelques consoles (Nes, Snes, GB, GG, GBC, PSX, Switch). Depuis août 2000 et la création de Bhmag (ex Blue-Hardware.com) je partage quotidiennement avec vous ma passion et les actualités informatiques.

