NVIDIA propose un nouveau hotfix GeForce 595.76

NVIDIA vient de publier un correctif pour ses driver GeForce. Le hotfix 595.76 améliore les performances et corrige plusieurs bugs qui pouvaient toucher certains jeux. 

Cartes graphiques
par Sebastien 0

NVIDIA vient de publier un correctif pour ses driver GeForce. Le hotfix 595.76 améliore les performances et corrige plusieurs bugs qui pouvaient toucher certains jeux. 

Voilà le détail des changements etaméliorations apportés par ce fameux hotfix 

  • En cas d’overclocking de la carte graphique, la tension du GPU peut être plafonnée, l’empêchant d’atteindre les niveaux de fréquence attendus [5934973]

  • [Resident Evil Requiem] Des points lumineux blancs peuvent apparaître en jeu lorsque la diffusion sous la surface est activée [5915673]

  • Amélioration des performances du rendu des chemins dans Resident Evil Requiem [5938207]

  • [Star Citizen] Plantage du client de jeu au lancement [5935027]

  • Des plantages intermittents de l’application ou des délais d’attente du pilote peuvent être observés lors de la lecture de contenu protégé par DRM multi-touches dans un navigateur sur des moniteurs HDCP 1.x [5934450]

Le correctif est à télécharger sur cette page du site de NVIDIA.

Suivez les actualités de Bhmag sur

Cet article peut contenir des images d'illustration générées à l'aide de l'IA.

Les liens vers Amazon (et d'autres boutiques) sont des liens affiliés sur lesquels Bhmag perçoit une commission.

Sebastien 20534 articles

Passionné d'informatique et de high tech depuis toujours. Mon premier ordinateur était un Tandy TRS80, ma première console : Pong. J'ai débuté l'aventure PC dans les années 90 avec un 486SX33. J'ai possédé quelques consoles (Nes, Snes, GB, GG, GBC, PSX, Switch). Depuis août 2000 et la création de Bhmag (ex Blue-Hardware.com) je partage quotidiennement avec vous ma passion et les actualités informatiques.

Vous pourriez aussi aimer D'autres articles de l'auteur
Laisser un commentaire

Votre adresse email ne sera pas publiée.

Derniers tests

Test du SSD portable Crucial X10 Pro 1 To (USB 3.2…

Sebastien

Test du boîtier ORICO PWM2G2 pour SSD M.2 NVMe

Guide pratique : Comment installer facilement Windows 11 sur un PC non…

Guide pratique : Pourquoi j’ai changé mon NAS Synology par un…

Derniers téléchargements

Télécharger Google Chrome 145.0.7632.160

Sebastien

Télécharger Thunderbird 148.0 pour Windows 64-bit

Télécharger AIDA64 Extreme Edition 8.25.8200

Télécharger Opera One 127.0.5778.76

Dernières astuces

Astuces : les meilleurs raccourcis clavier de VLC

Sebastien

Quels noms de code portent les différentes versions d’Android ?

Astuce : Comment forcer l’installation de Windows 11 24H2 ?

Astuce : Comment désactiver Windows Defender sur Windows 11 ?

Derniers bons plans

Améliorez votre PC avec les licences à vie de MS Office…

Sebastien

Moins de 140€ le disque dur portable WD Elements de 5 To

Vente flash : 280€ le disque dur WD RED Plus de 12 To !

Le mini pc MLLSE G1 avec Ryzen 5 5500U et 16 Go RAM à 204€

Derniers tests

Test du SSD portable Crucial X10 Pro 1 To (USB 3.2…

Sebastien

Test du boîtier ORICO PWM2G2 pour SSD M.2 NVMe

Guide pratique : Comment installer facilement Windows 11 sur un PC non…

Guide pratique : Pourquoi j’ai changé mon NAS Synology par un…

Derniers téléchargements

Télécharger Google Chrome 145.0.7632.160

Sebastien

Télécharger Thunderbird 148.0 pour Windows 64-bit

Télécharger AIDA64 Extreme Edition 8.25.8200

Télécharger Opera One 127.0.5778.76

Dernières astuces

Astuces : les meilleurs raccourcis clavier de VLC

Sebastien

Quels noms de code portent les différentes versions d’Android ?

Astuce : Comment forcer l’installation de Windows 11 24H2 ?

Astuce : Comment désactiver Windows Defender sur Windows 11 ?

Derniers bons plans

Améliorez votre PC avec les licences à vie de MS Office…

Sebastien

Moins de 140€ le disque dur portable WD Elements de 5 To

Vente flash : 280€ le disque dur WD RED Plus de 12 To !

Le mini pc MLLSE G1 avec Ryzen 5 5500U et 16 Go RAM à 204€