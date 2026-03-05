NVIDIA propose un nouveau hotfix GeForce 595.76

NVIDIA vient de publier un correctif pour ses driver GeForce. Le hotfix 595.76 améliore les performances et corrige plusieurs bugs qui pouvaient toucher certains jeux.

Voilà le détail des changements etaméliorations apportés par ce fameux hotfix

En cas d’overclocking de la carte graphique, la tension du GPU peut être plafonnée, l’empêchant d’atteindre les niveaux de fréquence attendus [5934973]

[Resident Evil Requiem] Des points lumineux blancs peuvent apparaître en jeu lorsque la diffusion sous la surface est activée [5915673]

Amélioration des performances du rendu des chemins dans Resident Evil Requiem [5938207]

[Star Citizen] Plantage du client de jeu au lancement [5935027]

Des plantages intermittents de l’application ou des délais d’attente du pilote peuvent être observés lors de la lecture de contenu protégé par DRM multi-touches dans un navigateur sur des moniteurs HDCP 1.x [5934450]

Le correctif est à télécharger sur cette page du site de NVIDIA.