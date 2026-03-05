Nouveau record : un disque dur de 44 To chez Seagate !

Seagate continue sa course effrenée au stockage de masse…. Le constructeur annonce aujourd’hui un disque dur offrant une capacité de 44 To.

Le fabricant Seagate continue sa course effrenée au stockage de masse…. Après avoir lancé l’an dernier un disque dur d’une capacité de 40 To, le constructeur annonce aujourd’hui un modèle offrant une capacité de 44 To. Tout comme son prédécesseur, l’EXOS M de 44 To s’appuie sur la technologie Mozaic 4+.

Le disque dur Seagate EXOS M 44 To exploite la technologie HAMR (Heat-Assisted Magnetic Recording – Enregistrement Magnétique Assisté par la Chaleur).

Face à l’accélération de la création et de la valorisation des données grâce à l’innovation technologique, le besoin de solutions de stockage évolutives, efficaces et performantes n’a jamais été aussi criant. Seagate Technology (NASDAQ : STX) annonce aujourd’hui que sa plateforme Mozaic™ 4+ de nouvelle génération, la seule plateforme de stockage du marché basée sur l’enregistrement magnétique assisté par la chaleur (HAMR) déployée à grande échelle, est désormais qualifiée et en production chez deux fournisseurs de cloud hyperscale de premier plan. Prenant en charge des capacités allant jusqu’à 44 To, ces qualifications reflètent des déploiements à l’échelle de la production dans des environnements hyperscale.

La version 44 To du disque dur l’EXOS M se compose de 10 plateaux de 4,4 To chacun (soit un total de 44 To si vous suivez bien). Cette énorme capacité de stockage devrait plaire aux serveurs et aux datacenters, notamment ceux spécialisés dans l’IA.

A noter qu’à terme les capacités risquent de s’envoler encore plus puisque selon la dernière roadmap de Seagate le fabricant prévoit de mettre sur le marché des disques durs composés de 10 plateaux de 10 To, ce qui permettait d’atteindre une capacité de 100 To par disque dur.

L’augmentation progressive de la capacité par disque offerte par Mozaic 4+ permet un stockage haute capacité et rentable, évolutif sans augmentation de l’empreinte infrastructurelle ni de la consommation d’énergie, renforçant ainsi les fondements économiques de l’IA à grande échelle. La plateforme améliore la capacité par rack et par watt, optimisant l’efficacité des centres de données, réduisant le coût total de possession et permettant aux organisations de préserver et de réactiver leurs données de manière durable.

Les disques durs Seagate Mozaic 4+ offrant jusqu’à 44 To de stockage sont d’ores déjà disponibles en quantité pour deux fournisseurs de cloud hyperscale . Le constructeur indique que la disponibilité s’amplifiera au fur et à mesure que la production augmentera.

Pour le moment aucun tarif n’a été annoncé mais on peut aisément imaginer que le disque dur de 44 To de Seagate sera très très cher. Un prix de l’ordre de 1.200 à 1.500€ pièce araît plus que plausible.

A titre de comparaison, le Seagate IronWolf Pro de 30 To testé ici même sur Bhmag coûte actuellement 949€ sur le net alors qu’il était dispo entre 680€/780€ lors de la sortie.