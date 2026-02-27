Vente flash : 280€ le disque dur WD RED Plus de 12 To !

Acuellement, le disque dur WD RED Plus de 12 To s’affiche à seulement 280,99€ sur Amazon.fr. C’est un excellent prix pour ce disque dur optimisé tout spécialement pour les NAS.

Acuellement, le disque dur WD RED Plus de 12 To s’affiche à seulement 280,99€ sur Amazon.fr. C’est un excellent prix pour ce disque dur optimisé tout spécialement pour les NAS. Si vous souhaitez vous équiper d’un NAS ou enrichir un NAS déjà existant c’est une bonne opportunité.

Pour information, le WD RED Plus exploite la technologie d’écriture CMR (Conventional Magnetic Recording) et il profite d’une interface SATA III. Le disque dur fonctionne à 7.200 TPM et embarque 512 Mo de mémoire cache. Le fabricant annonce pour ce modèle des débits de 260 Mo/s en lecture et une endurance de 180 TBW.

Note : Amazon annonce une livraison entre le 1er avril 2026 et le 19 mai 2026. Il s’agit d’une estimation. Bien souvent ça arrive plus vite que prévu…

 

Vente flash : 280€ le disque dur WD RED Plus de 12 To !

Passionné d'informatique et de high tech depuis toujours. Mon premier ordinateur était un Tandy TRS80, ma première console : Pong. J'ai débuté l'aventure PC dans les années 90 avec un 486SX33. J'ai possédé quelques consoles (Nes, Snes, GB, GG, GBC, PSX, Switch). Depuis août 2000 et la création de Bhmag (ex Blue-Hardware.com) je partage quotidiennement avec vous ma passion et les actualités informatiques.

