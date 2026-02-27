Vente flash : 280€ le disque dur WD RED Plus de 12 To !

Acuellement, le disque dur WD RED Plus de 12 To s’affiche à seulement 280,99€ sur Amazon.fr. C’est un excellent prix pour ce disque dur optimisé tout spécialement pour les NAS.

Acuellement, le disque dur WD RED Plus de 12 To s’affiche à seulement 280,99€ sur Amazon.fr. C’est un excellent prix pour ce disque dur optimisé tout spécialement pour les NAS. Si vous souhaitez vous équiper d’un NAS ou enrichir un NAS déjà existant c’est une bonne opportunité.

Pour information, le WD RED Plus exploite la technologie d’écriture CMR (Conventional Magnetic Recording) et il profite d’une interface SATA III. Le disque dur fonctionne à 7.200 TPM et embarque 512 Mo de mémoire cache. Le fabricant annonce pour ce modèle des débits de 260 Mo/s en lecture et une endurance de 180 TBW.

WD RED Plus 12 To à 280,99€ sur Amazon.fr

Note : Amazon annonce une livraison entre le 1er avril 2026 et le 19 mai 2026. Il s’agit d’une estimation. Bien souvent ça arrive plus vite que prévu…