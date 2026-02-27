Vente flash : 649€ le pack NAS Synology DS225+ + 2 WD Red Plus 2 To

Le pack composé d’un NAS Synology DS225+ et de deux disques durs WD Red Plus 2 To est disponible au prix de 649,99€ sur GrosBill.

Le pack composé d’un NAS Synology DS225+ et de deux disques durs WD Red Plus 2 To est disponible au prix de 649,99€ sur GrosBill. C’est une offre intéressante qui comprend  : le DS225+ et 2 disques durs WD Red Plus 4 To dont voici les caractéristiques techniques :

DS225+

Le DS225+ est un NAS 2 baies qui est animé par un processeur quad core Intel Celeron J4125 cadencé à 2 GHz (boost à 2,7 GHz). Il embarque 2 Go de RAM (extensible à 6 Go – voire plus). Et sa connectique se compose d’un port Ethernet RJ45 à 2,5 Gbps, d’un port Ethernet à 1 Gbps et de deux  ports USB 3.2 Gen1 à 5 Gbps (dont un à l’avant).

649€ le pack NAS Synology DS225+ + 2 WD Red Plus 2 To

WD Red Plus 4 To

De son côté, le disque dur WD Red Plus 4 To est un modèle au format 3,5 pouces qui dispose d’une interface SATA III à 6 Gbps. Ce disque dur est optimisé pour être utilisé dans un NAS. Il exploite la technologie d’écriture CMR (Conventional Magnetic Recording) et il fonctionne à 5.400 TPM. En terme de débits ils offrent des taux de transferts de 175 Mo/s.

 

 

L’ensemble s’affiche à 649,99€ chez GrosBill.

