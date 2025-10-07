Pour le Prime Day : tous les NAS UGREEN sont en promotion !

A l’occasion du Prime Day 2025 également connu sous le nom de Jours Flash Prime, les NAS UGREEN sont en promotion sur Amazon.fr. Le prix des différents appareils devient particulièrement abordable.

A l’occasion du Prime Day 2025 également connu sous le nom de Jours Flash Prime, les NAS UGREEN sont en promotion sur Amazon.fr. Le prix des différents appareils devient particulièrement abordable, ce qui plutôt intéressant vu leurs fonctionnalités et leur équipement. En effet, les NAS du fabricant UGREEN offrent l’avantage d’être bien équipés. Suivant les modèles, ils disposent de 2 à 8 baies de stockage, d’emplacements M.2. NVMe, de ports RJ45 à 2,5 Gbps (voire même 10 Gbps) et ils embarquent de 8 à 16 Go de RAM

Durant les Jours Flash Prime d’Amazon, plusieurs NAS de marque UGREEN sont à cédès à prix cassés sur Amazon.fr. Sont concernés les modèles : DXP2800, DXP4800, DXP4800 Plus, DXP6800 Pro., DXP8800 Plus et DXP480T Plus.

Destiné aux utilisateurs personnels, il dispose d’un processeur Intel N100 avec 4 cœurs et 4 threads, 8 Go de RAM DDR5 (extensible à 16 Go) et 2 baies de stockage pour disque SATA. Il prend en charge les configurations RAID et dispose d’un seul port LAN 2,5GbE.

Adapté aux utilisateurs domestiques, il offre 4 baies de stockage pour accueillir des disque SATA. Ce modèle dispose de deux ports LAN 2,5GbE.

Ce modèle est animé par un processeur Intel 8505 plus puissant avec 5 cœurs et 6 threads. Il offre 4 baies de stockage et propose une combinaison de ports LAN 2,5 GbE et 10 GbE.

Destiné aux utilisateurs expérimentés et aux entreprises, ce NAS est équipé d’un processeur Intel Core i5 (10 cœurs – 12 threads). Il propose 6 baies de stockage, deux ports LAN 10GbE et deux ports Thunderbolt 4.

Destiné plutôt aux PME, ce modèle offre 8 baies de stockage, deux ports LAN 10GbE et deux ports Thunderbolt 4.

Celui-ci est principalement conçu pour les professionnels de la création et des médias. C’est un NAS qui offre 4 emplacements pour SSD M.2 NVMe. Sa connectique se compose d’un seul port LAN 10GbE et deux ports Thunderbolt 4.

Passionné d'informatique et de high tech depuis toujours. Mon premier ordinateur était un Tandy TRS80, ma première console : Pong. J'ai débuté l'aventure PC dans les années 90 avec un 486SX33. J'ai possédé quelques consoles (Nes, Snes, GB, GG, GBC, PSX, Switch). Depuis août 2000 et la création de Bhmag (ex Blue-Hardware.com) je partage quotidiennement avec vous ma passion et les actualités informatiques.

