Test de l’énorme disque dur Seagate IronWolf Pro de 30 To

Aujourd’hui, on démarre la semaine en beauté sur Bhmag en testant le tout nouveau disque dur de 30 To de Seagate, j’ai nommé l’l’IronWolf Pro de 30 To. Pour information, ce nouveau modèle est disponible dans le commerce depuis quelques jours. C’est en effet à la date du 15 juillet dernier (voir cette news) que le constructeur a officiellement annoncé le début de sa commercialisation dans l’hexagone en parallèle du Seagate EXOS M 30 To, qui offre lui aussi une capacité de 30 Tera Octets. Une telle capacité est une première sur Bhmag.

Avant toute chose, rappelons que les disques durs IronWolf de Seagate sont spécialement optimisés pour être utilisés dans un NAS. Ils sont prévus pour fonctionner H24 et 7/7 jours. Les disque durs de la gamme IronWolf disposent d’un firmware spécifique optimisé pour les NAS qui intègre la technologie Agile Array.

Ce n'est pas la première fois qu'on a entre les mains un disque dur de la gamme Seagate IronWolf pour test. En effet, plusieurs modèles et plusieurs capacités de stockage ont déjà été passés en revue sur Bhmag ces dernières années :

Ce modèle de 30 To est le plus gros disque dur qu’on ait eu l’occasion de tester sur Bhmag. Un grand merci à Seagate de nous avoir fait confiance et de nous avoir prêté non pas un mais deux disques durs IronWolf Pro de 30 To durant le mois d’août afin qu’on puisse examiner ce nouveau modèle dans de bonnes conditions.

Présentation

Le Seagate IronWolf Pro de 30 To se présente sous la forme d’un disque dur au format 3,5 pouces tout ce qu’il y a de plus classique. Ses mensurations ne différent pas des disques durs standards SATA III à 6 Gbps. Il peut donc facilement prendre place dans n’importe quelle tour de PC et dans n’importe quel emplacement au format 3,5 pouces, comme dans un NAS par exemple.

Pour mettre au point l’IronWolf Pro de 30 To, le fabricant a réussi la prouesse d’empiler dix plateaux de 3 To chacun dans un boîtier de disque dur au format conventionnel. Pour y parvenir, le disque dur est bardé de technologie. A commencer par une technologie à base d’hélium que l’on trouvait déjà au sein des modèles précédents. Celle-ci permet de limiter les frottements et d’améliorer les temps d’accès du disque dur.

Mais ce n’est pas tout puisque le nouveau disque de Seagate profite également de la technologie Mozaic 3+ (voir ce fichier pdf ou le site du constructeur pour plus d’informations) qui s’appuie sur la technologie HAMR (Heat-Assisted Magnetic Recording – enregistrement magnétique assisté par la chaleur) et permet d’amélorer la densité surfacique des disques durs.

Grâce au HAMR, Seagate et d’ailleurs tous les fabricants de disques durs souhaitent augmenter considérablement la capacité de stockage des disques durs. Ils espèrent atteindre le cap des 40 To, 50 To voire même 100 To dans leurs roadmaps à venir…

Mis à part ça, pour écrire les données sur le disque, l’IronWolf Pro de 30 To emploie la technologie d’écriture CMR (Conventional Magnetic Recording, enregistrement magnétique conventionnel) qui est utilisé par tous les HDD IronWolf de Seagate. Une valeur sûre (contrairement au SMR qui est plus problématique).

L’IronWolf Pro de 30 To est un disque dur optimisé pour être utilisé dans un NAS. Il est prévu pour fonctionner H24 et 7 jours sur 7. Il intègre aussi un firrmware optimisé pour les NAS, l’AgileArray, qui permet l’équilibrage double plan, la récupération d’erreur à durée limitée (TLER) et la gestion des vibrations. Tout cela pour garantir des performances stables dans les boîtiers multi-baies.

Caractéristiques Techniques

L’IronWolf Pro de 30 To porte la référence ST30000NT011. Le disque dur se compose de 10 plateaux de 3 To chacun (soit 30 To en tout… le compte est bon !). Les plateaux tournent à la vitesse de 7.200 tours par minute et ils sont placés sous hélium afin de réduire les temps d’accès et les frottements.

Le disque embarque 512 Mo de mémoire cache. En terme de débits, le fabricant annonce que son nouveau dispositif offre des taux de transferts de 275 Mo/s en lecture, ce qui devrait être appréciable lors de la sauvegarde de fichiers et de documents sur un NAS.

Sa consommation atteint 6,8 Watts au repos, 8,3 Watts en fonctionnement et 1,2 Watts en veille. Concernant son endurance, le fabricant annonce 550 To/an et un MTBF de 2,5 millions d’heures.

A noter que le disque dur est couvert par une garantie constructeur de cinq ans. Les trois premières années donnent accès gratuitement à un service de récupération de données en cas de soucis. Seagate est le seul fabricant à proposer un tels service.