La fondation Raspberry Pi lance un SSD officiel pour le Raspberry Pi5

La fondation Raspberry Pi vient d’ajouter un SSD M.2 NVMe à son catalogue. Celui-ci peut être connecté à un Raspberry Pi 5 grâce à un adaptateur M.2. comme le M.2. HAT+ vendu un peu moins de 15€ dans le commerce.

Le SSD est un modèle M.2. NVMe au format 2230. Il exploite une interface PCI Express 3.0 compatible NVMe 1.4. Trois capacités sont disponibles : 256 Go, 512 Go et 1 To.

Voilà les débits offerts par chaque variante :

256 Go : 40K IOPs en lecture aléatoire, 70K iOPS en écriture aléatoire

40K IOPs en lecture aléatoire, 70K iOPS en écriture aléatoire 512 Go : 50K IOPs en lecture aléatoire, 90K iOPS en écriture aléatoire

50K IOPs en lecture aléatoire, 90K iOPS en écriture aléatoire 1 To : 90K IOPs en lecture aléatoire, 90K iOPS en écriture aléatoire

Les SSD sont disponibles dès maintenant dans le commerce et la fondation Rasberry Pi annonce qu’ils seront commercialisés au moins jusqu’en janvier 2032. Au niveau tarifaire, il faut débourser 30$ (256 Go), 45$ (512 Go) et 70$ (1 To) pour acquérir de SSD officiel signé Raspberry Pi.