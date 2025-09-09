Les pilotes Radeon Adrenalin 25.9.1 WHQL sont disponibles en téléchargement

Les drivers Radeon Adrenalin sortent ce jour en version 25.9.1 WHQL. Les pilotes supportent de nouveaux jeux : Borderlands 4 et Hell is us,.

Cartes graphiques
par Sebastien
0

Les drivers Radeon Adrenalin sortent ce jour en version 25.9.1 WHQL. Les pilotes supportent de nouveaux jeux : Borderlands 4 et Hell is us, et ils sont capables d’activer le FSR 4 sur les (85) jeux compatibles FRS 3.1. A noter que plusieurs correttions de bugs et améliorations sont également au menu.

Nouveaux jeux supportés

  • Borderlands 4
  • Hell is us

Nouveaux jeux supportant la technologie FSR4.

  • FSR 4 peut être activé pour la plupart des jeux prenant en charge FSR 3.1 avec DirectX 12.

Bugs corrigés et améliorations

  • Des problèmes de corruption peuvent survenir lors de l’utilisation de Mafia: The Old Country sur des cartes graphiques Radeon RX 6600.
  • Un plantage intermittent de l’application ou un dépassement de délai du pilote peut être observé lors de l’utilisation de WUCHANG: Fallen Feathers avec FSR 4 activé sur des cartes graphiques Radeon RX 9000.
  • Les manettes PlayStation VR ne sont pas détectées lors de l’utilisation de SteamVR.
  • Un plantage intermittent de l’application ou un dépassement de délai du pilote peut être observé lors de l’utilisation de Monster Hunter Wilds avec le Ray Tracing activé et l’enregistrement avec AMD Software sur des cartes graphiques Radeon RX 7600, 7700 et 7800.

Le changelog des drivers Radeon Adrenalin 25.9.1 est accessible sur cette page. Le téléchargement des pilotes a lieu au même endroit.

