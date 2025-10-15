QNAP dévoile un switch réseau avec 5 ports à 10 Gbps
Le fabricant QNAP annonce aujourd’hui la sortie de son petit frère, le QSW-L3205-1C4T, équipé de 5 ports réseau fonctionnant à 10 Gbps.
Après avoir lancé le switch QSW-L3208-2C6T disposant de 8 ports RJ45 à 10 Gbps en août dernier, le fabricant QNAP annonce aujourd’hui la sortie de son petit frère.
Cette fois-ci, le QSW-L3205-1C4T est équipé de 5 ports réseau fonctionnant à 10 Gbps. Il se compose plus précisément de 4 ports RJ45 10 Gbps Multi-Gig et d’un port combo SFP+/RJ45 10 Gbps Multi-Gig.
« Avec le lancement de notre second Switch Lite-Managed, le QSW-L3205-1C4T, nous proposons une solution compacte et économique avec moins de ports qui répond tout de même aux besoins réels. Il agrège efficacement la bande passante et exploite VLAN et QoS pour segmenter les différents flux de travail et définir les priorités — garantissant un montage ininterrompu et des sauvegardes plus fiables. Un petit switch peut offrir une expérience réseau très efficace et stable. »
Le switch QSW-L3205-1C4T de QNAP mesure 44 x 210 x 160 mm et pèse 1,17 kilos. Il sera commercialisé prochainement en France. Pour l’instant son prix de vente n’est pas connu, mais on sait qu’il sera couvert par une garantie de deux ans.
QNAP vise essentiellement les entreprises avec ce nouveau switch, et plus spécifiquement les studios de montage qui ont besoin d’une bonne bande passante, et qui doivent transférer rapidement des données entre plusieurs machines connectées à internet. Evidemment, les autres types de PME voire même les particuliers sont aussi en ligne de mire. Reste évidemment à connaître le coût d’un tel équipement.
Principales caractéristiques du QSW-L3205-1C4T
- Transmission haut débit Full 10GbE : Dispose de cinq ports Full 10GbE avec une capacité de commutation totale de 100 Gbit/s. Quatre ports RJ45 prennent en charge Multi-Gigabit NBASE-T (10G/5G/2,5G/1G/100M), offrant des performances 10GbE stables avec des câbles Cat 6a (ou supérieurs) — idéal pour les tâches à large bande passante telles que le montage vidéo et la sauvegarde.
- Ports combo flexibles : 1x port combo SFP+/RJ45, avec ports SFP+ rétrocompatibles avec les modules SFP 1G. Connectez facilement des appareils fibre et cuivre dans divers environnements et pour des uplinks étendus.
- LACP : Agrégerez jusqu’à 20 Gbit/s de bande passante, idéal avec le NAS QNAP pour le Port Trunking ou le Multicanal SMB afin d’améliorer significativement les performances de sauvegarde et de transfert de médias.
- QoS : Pré-optimisé pour les scénarios de VoIP, de streaming et de sauvegarde. Configuration facile ce qui permet le déploiement plus rapide et plus simple.
- VLAN pour une segmentation sécurisée : Configurez rapidement le VLAN via QSS pour isoler le trafic et améliorer la Sécurité du réseau avec une configuration minimale.
- Prise en charge des Jumbo Frames : Prend en charge les Jumbo Frames jusqu’à 12K octets — supérieur aux modèles similaires — améliorant les transferts de gros fichiers et la stabilité de NAS.
- IGMP Snooping pour une multidiffusion plus fluide : Gère efficacement le trafic multi-flux entre NAS et NVR, assurant des performances fluides pour la surveillance et la lecture multimédia.
- QNAP Switch System (QSS) avec Qfinder Pro : Découvrez, configurez et gérez facilement le QSW-L3205-1C4T. Prend en charge la Mise à jour du firmware en ligne pour une maintenance sans effort.
- Conception fanless pour bureau : Compact et doté d’un refroidissement passif efficace, le fonctionnement fanless assure des performances silencieuses — idéal pour un bureau ou un espace créatif — tout en maintenant la stabilité et un environnement confortable.