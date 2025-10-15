QNAP dévoile un switch réseau avec 5 ports à 10 Gbps

Le fabricant QNAP annonce aujourd’hui la sortie de son petit frère, le QSW-L3205-1C4T, équipé de 5 ports réseau fonctionnant à 10 Gbps.

Après avoir lancé le switch QSW-L3208-2C6T disposant de 8 ports RJ45 à 10 Gbps en août dernier, le fabricant QNAP annonce aujourd’hui la sortie de son petit frère.

Cette fois-ci, le QSW-L3205-1C4T est équipé de 5 ports réseau fonctionnant à 10 Gbps. Il se compose plus précisément de 4 ports RJ45 10 Gbps Multi-Gig et d’un port combo SFP+/RJ45 10 Gbps Multi-Gig.

« Avec le lancement de notre second Switch Lite-Managed, le QSW-L3205-1C4T, nous proposons une solution compacte et économique avec moins de ports qui répond tout de même aux besoins réels. Il agrège efficacement la bande passante et exploite VLAN et QoS pour segmenter les différents flux de travail et définir les priorités — garantissant un montage ininterrompu et des sauvegardes plus fiables. Un petit switch peut offrir une expérience réseau très efficace et stable. »

Le switch QSW-L3205-1C4T de QNAP mesure 44 x 210 x 160 mm et pèse 1,17 kilos. Il sera commercialisé prochainement en France. Pour l’instant son prix de vente n’est pas connu, mais on sait qu’il sera couvert par une garantie de deux ans.

QNAP vise essentiellement les entreprises avec ce nouveau switch, et plus spécifiquement les studios de montage qui ont besoin d’une bonne bande passante, et qui doivent transférer rapidement des données entre plusieurs machines connectées à internet. Evidemment, les autres types de PME voire même les particuliers sont aussi en ligne de mire. Reste évidemment à connaître le coût d’un tel équipement.

Principales caractéristiques du QSW-L3205-1C4T