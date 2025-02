Un nouveau switch 6 ports chez QNAP : le QSW-2104-2T-R2

Après le switch QSW-3205-5T « Full 10 Gbps » lancé la semaine dernière, QNAP vient de dévoiler le QSW-2104-2T-R2. C’est un switch réseau qui dispose de 4 ports 2,5 GbE et 2 ports 10GbE.

Le fabricant indique dans le communiqué de presse que son nouveau switch offre une « excellente dissipation thermique » et « un fonctionnement silencieux. », ce qui est un peu normal pour ce second argument puisque le switch n’embarque aucun ventilo.

Le QSW-2104-2T-R2 fournit une transmission réseau efficace en 2,5GbE/10GbE. Équipé de quatre ports 2,5GbE et de deux ports 10GbE, le QSW-2104-2T-R2 respecte la norme NBASE-T pour fournir des vitesses de 2,5G, 1G, 100M et 10G, 5G, 2,5G, 1G, 100M, avec une capacité de commutation totale allant jusqu’à 60Gbps. Il prend en charge les Jumbo Frames de 12 KB et le contrôle de flux IEEE 802.3x, optimisant ainsi les transferts de fichiers volumineux et limitant les pertes de paquets.