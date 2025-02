Comment sécuriser votre nouveau site web : 7 conseils simples à appliquer

Vous venez de créer un nouveau site web destiné à accentuer votre présence en ligne ? Pour vous assurer une expérience de qualité, il est essentiel de s’assurer que votre site est bien sécurisé. De nos jours, les attaques sont de plus en plus fréquentes, et il est important d’appliquer toutes les mesures de cybersécurité pour se protéger de leurs impacts. Heureusement, il existe des mesures simples à appliquer qui vous permettront de protéger efficacement votre site.

1. Le choix d’un hébergement fiable et réputé

Tout commence par le choix de votre hébergement web : un bon hébergeur constitue la première ligne de défense de votre site Internet. Il est ainsi nécessaire de prendre son temps et d’étudier différentes options, afin de choisir le fournisseur qui propose les meilleures fonctionnalités de sécurité. Vous devrez par exemple prendre en compte la présence de pare-feu intégrés, la possibilité de réaliser des sauvegardes automatiques régulières, les dispositifs mis en place pour une surveillance active contre les menaces, ou encore la présence d’équipes dédiées qui travaillent à la protection de vos données face aux menaces de cybersécurité. Si vous hésitez, pensez à lire les avis laissés par d’autres utilisateurs.

2. Optez pour le protocole HTTPS

Votre site internet ne doit pas mettre en danger ses utilisateurs, et pour cela, il est essentiel d’utiliser un certificat SSL , qui sécurise les échanges de données entre votre site et ses visiteurs. Le protocole HTTPS est particulièrement recommandé, puisqu’il dispose d’un haut niveau de sécurité qui protège les informations sensibles, dont les mots de passe et les données bancaires. En plus de son atout pour la sécurité, ce protocole aide également à améliorer le classement SEO du site et donc sa visibilité, les moteurs de recherche (dont Google) mettant davantage en avant les sites sécurisés.

3. Utilisez des mots de passe difficiles à déchiffrer

Pour protéger l’accès à votre site Internet, vous devrez également prendre l’habitude d’utiliser des mots de passe difficiles à déchiffrer. Ces mots de passe complexes doivent être uniques à chaque compte, et ils doivent comprendre un mélange de lettres minuscules et majuscules, de chiffres et de caractères spéciaux. Bien sûr, ils ne doivent pas contenir d’informations personnelles telles que votre date de naissance ou le nom de votre animal de compagnie. Pour encore plus de sécurité, nous vous conseillons l’usage d’un gestionnaire de mot de passe.

4. Effectuez les mises à jour des logiciels

On l’oublie facilement, et pourtant, les mises à jour sont essentielles pour rester en sécurité sur internet. Bien souvent, les mises à jour logicielles vous aident à profiter de la version la plus sécurisée du logiciel que vous utilisez, corrigeant des vulnérabilités qui pourraient être exploitées par des pirates informatiques. Pour réaliser vos mises à jour au plus vite, pensez à activer les notifications automatiques de mises à jour. Vous devrez aussi vous rappeler de mettre à jour les plugins et thèmes utilisés, même s’ils ne sont pas toujours actifs.

5. Utilisez un VPN

Vous recherchez encore plus de sécurité ? Dans ce cas, le VPN est un outil indispensable. Par exemple, un VPN en Belgique protège vos connexions et ajoute une couche de sécurité supplémentaire lors de l’accès à votre site, que vous soyez physiquement basé en Belgique ou ailleurs. Cela permet d’éviter les risques d’intrusion en chiffrant vos données et en masquant votre adresse IP.

6. Limitez les autorisations des utilisateurs

Tous les utilisateurs n’ont pas besoin d’avoir accès aux données sensibles de votre site internet. Pour limiter les risques de fuite de données, pensez à attribuer à chaque personne pouvant accéder à votre site un rôle précis, en fonction de ses besoins. Les droits d’administrateur ne devraient être accordés qu’aux personnes s’occupant de la gestion de la maintenance du site.

7. Effectuez des sauvegardes régulières

Votre site internet doit être régulièrement sauvegardé, ce qui vous permet de restaurer vos données rapidement en cas de problème. Pour cela, il est recommandé d’activer les sauvegardes automatiques quotidiennes, des sauvegardes que vous devrez tester pour vous assurer qu’elles fonctionnent correctement. Elles devront être enregistrées à différents emplacements pour éviter toute défaillance, à la fois en ligne et hors ligne.