Comment bien choisir sa caméra de surveillance ?

Longtemps réservées aux milieux professionnels, les caméras de surveillance s’orientent désormais vers le grand public. Depuis quelques années, ce dispositif s’est avéré efficace pour garder un œil sur sa maison, son appartement ou encore son jardin. Seulement voilà, il n’est pas facile de se retrouver dans la large gamme de caméras retrouvées sur le marché.

Tant les modèles sont différents l’un de l’autre. Cela étant, il devient nécessaire de passer en revue quelques critères afin de choisir une caméra répondant à ses besoins. On fait le point sur les éléments à retenir avant de s’équiper dans la suite de cet article.

Une caméra pour l’intérieur ou l’extérieur ?

L’emplacement de la caméra de surveillance est sans doute le premier critère à considérer au moment de choisir ce dispositif de sécurité. En effet, les fabricants proposent des caméras étanches et d’autres qui ne le sont pas. La particularité des modèles étanches est qu’ils sont résistants aux jets et à la poussière.

Ce sont donc des caméras spécialement pensées pour l’extérieur. Certains modèles disposent même de diodes infra-rouges qui permettent d’avoir une vision nocturne assez claire. D’autres par contre sont capables de déclencher une alarme en cas d’intrusion.

Cela dit, il est important de faire le point sur vos besoins avant de jeter votre dévolu sur un modèle. Vous trouverez d’ailleurs sur le site ma-reduc.com, les meilleurs modèles de caméra existants actuellement sur le marché.

Une caméra avec ou sans fil ?

C’est l’un des dilemmes qui se présentent au moment de choisir une caméra de surveillance. La plupart des modèles communiquent par Wifi. Seulement, certaines caméras sont dotées d’un port Ethernet qui leur permet d’être branchées. Celles-ci se révèlent particulièrement intéressantes en termes de performance et de fiabilité.

La liaison par câble permet à l’appareil de jouir d’un débit d’envoi d’informations largement plus stable et supérieur. Ceci représente un plus qu’on ne retrouve pas avec les caméras sans fil. En effet, la performance d’une caméra sans fil est largement tributaire de la qualité de la connexion et des conditions atmosphériques.

Bien qu’elles présentent l’avantage de fonctionner en cas de coupure d’électricité, les caméras sans fil ne peuvent en aucun cas rivaliser avec celle filaire. Heureusement, certains modèles offrent les deux solutions.

La focale de la caméra

Pour offrir une excellente vidéosurveillance d’un périmètre, le choix de la focale est d’une importance capitale. En effet, la focale désigne l’étendue de l’horizon de surveillance de la caméra. Généralement, une petite focale offre un angle de vue plus important. Cependant, la netteté de l’image offerte laisse à désirer.

À l’inverse, une caméra dotée d’une grande focale couvrira un horizon de surveillance restreint, mais peut en revanche capturer des images particulièrement nettes. Par ailleurs, on retrouve également sur le marché des caméras varifocales. Ce modèle se caractérise par son angle de vision entièrement configurable.

Sa focale peut passer du « détail précis » au « grand-angle ». Avec cette caméra, il est possible de zoomer sur un objectif qui se situe à 100 m.

En outre, grâce à ces critères, choisir une caméra de surveillance parmi la myriade de modèles disponibles sur le marché devient plus qu’un jeu d’enfant. N’hésitez pas à consulter plusieurs comparatifs de caméra de surveillance avant de porter votre choix sur un modèle.