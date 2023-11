D’après une étude réalisée par NordPass, les français ne semblent pas très soucieux de la sécurité de leurs données puisque de nombreuses personnes utilisent encore en 2023 des mots de passe peu sécurisés. Vu leur trop grande simplicité, la plupart des mots de passe sont déchiffrables en moins d’une seconde par n’importe quel pirate.

Comme on l’a déjà expliqué maintes et maintes fois (voir cette news et celle-ci notamment), pour qu’un mot de passe soit suffisamment sécurisé il doit se composer de différents caractères mêlant à la fois des majuscules, des minuscules, des chiffres et des signes de ponctuation.

Et évidemment, votre mot de passe ne doit pas être identique sur tous les sites que vous fréquentez : boutique en ligne, forum, banque, service de streaming en ligne, etc… Car si l’un d’entre eux est compromis votre combinaison « adresse mail / mot de passe » pourra être testée et réutilisée par les pirates pour accéder à encore plus de données.

Voilà donc le TOP 20 des pires mots de passe utilisés en France en 2023. Si votre mot de passe figure dedans, changez le rapidement !