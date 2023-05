Attention à vos mots de passe ! Voilà ceux qu’il ne faut pas utiliser…

On ne le dira jamais assez : quand on veut protéger et sécuriser ses données il faut utiliser un mot de passer le plus compliqué possible

On ne le dira jamais assez : quand on veut protéger et sécuriser ses données il faut utiliser un mot de passe le plus compliqué possible. Et si possible le mot de passe doit être composé de caractères en majuscules, en minuscules, de chiffres et de signes de ponctuation.

A l’heure actuelle, que ce soit pour protéger l’accès aux réseaux sociaux, aux comptes clients des boutiques en ligne, à sa messagerie, et à la majeure partie des services online : un password est requis !

Il est donc important d’utiliser un mot de passe sécurisé pour se protéger des pirates. Et il est important aussi que le mot de passe soit différent à chaque fois pour tous les sites que vous utilisez.

Plus le mot de passe est long, mieux c’est. Car plus il est long et plus il sera compliqué à trouver par les personnes malveillantes qui souhaiteraient s’introduire dans votre système via des des attaques en brute-force.

Tous les ans depuis de nombreuses années, on publie sur Bhmag un TOP 10 (ou TOP 25) des pires mots passe utilisés. Et cette année n’échappe pas à la règle puisque le site NordPass vient de communiquer la liste des mots de passe qui ont été les plus courants en France en 2022.

Et une fois encore ça n’est pas très glorieux puisque le mot de passe le plus employé dans l’hexagone en 2022 a été la sempiternelle suite numérique : 123456. Ai-je besoin de préciser que ça n’est pas du tout sécurisé ?

Sans grande surprise, le reste des mots de passe du TOP20 des passwords les plus utilisés en 2022 en France est du même accabit puisqu’on trouve : 123456789, Azerty, 1234561, Azertyuiop, avf2013, loulou, 000000, Password, Doudou, Marseille, amiret2015, motdepasse, soleil, 12345, 1234567891, Cheval, Bonjour, Chouchou et jetaime.

Tous ces mots de passe ne feront pas long feu face à un pirate. D’après Nordpass, un mot de passe composé uniquement de chiffres (comme 123456 par exemple) peut être craqué en 1 seconde seulement, par contre il faut plusieurs minutes voire plusieurs heures pour des mots de passe composés de chiffres et de lettres.

Il est donc important de privilégier des mots de passe longs et compliqués combinant à la fois des majuscules, des minuscules, des chiffres et des signes de ponctuation. Il ne faut pas non plus oublier d’activer la double authentification sur les services qui le proposent.