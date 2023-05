Corsair officialise son SSD MP700 (PCIe 5.0, Phison E26)

Corsair a enfin officialisé son SSD MP700 dont on a déjà eu l’occasion de parler à plusieurs reprises par le passé (ici et là).

Pour information, le SSD Corsair MP700 est un SSD M.2. qui exploite une interface PCI Express 5.0 4x compatible NVMe 2.0. Il est équipé d’un contrôleur Phison E26 et il embarque de la mémoire NAND Flash 3D TLC Micron à 232 couches.

Le MP700 est décliné en deux versions : 1 To et 2 To. Voilà les débits proposés :

Corsair MP700 1 To : 9.500 Mo/s en lecture, 8.500 Mo/s en écriture (1300K/1600K iOPS)

9.500 Mo/s en lecture, 8.500 Mo/s en écriture (1300K/1600K iOPS) Corsair MP700 2 To : 10.000 Mo/s en lecture, 10.000 Mo/s en écriture (1500K/1700K iOPS)

Les MP700 de 1 To et 2 To offrent respectivement une endurance de 7000 TBW et 14000 TBW. A noter que les SSD sont annoncés avec un MTBF de 1,6 millions d’heures et une garantie de 5 ans.

Au niveau du prix, il faut débourser 194,99€ pour le modèle 1 To et pas moins de 319,99€ pour le SSD de 2 To ce qui reste relativement cher. Mais le Corsair MP700 est tout de même plus abordable que le Crucial T700 qui coûte 196€ (1 To), 370€ (2 To) et 655€ (4 To) comme on l’a vu dans cette news récente.