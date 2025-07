Un nouveau SSD PCIe 5.0 performant chez LEXAR : le NM990 !

Le nouveau LEXAR NM990 est un SSD M.2. NVMe de dernière génération. Il est équipé d’une interface PCI Express 5.0 4x et il embarque de la mémoire NAND Flash 3D TLC. Rapide, ce SSD offre des débits qui peuvent atteindre jusqu’à 14.000 Mo/s en lecture et jusqu’à 11.000 Mo/s en écriture. Malheureusement la marque et la référence du contrôleur utilisés ne sont pas précisés.

On sait toutefois que le NM990 existe en trois capacités de stcoakge : 1 To, 2 To et 4 To. A noter que comme souvent les débits de chaque modèle varient en fonction de la capacité proposée.

LEXAR NM990 1 To : 14.000 Mo/s en lecture, 7.500 Mo/s en écriture (1600K/1000K iOPS)

14.000 Mo/s en lecture, 7.500 Mo/s en écriture (1600K/1000K iOPS) LEXAR NM990 2 To : 14.000 Mo/s en lecture, 10.000 Mo/s en écriture (2000K/1400K iOPS)

14.000 Mo/s en lecture, 10.000 Mo/s en écriture (2000K/1400K iOPS) LEXAR NM990 4 To : 14.000 Mo/s en lecture, 11.000 Mo/s en écriture (2000K/1500K iOPS)

La gamme NM990 offre respectivement une endurance de 750 TBW, 1500 TBW et 3000 TBW.

Couverts par une garantie de cinq ans, les SSD LEXAR NM990 sont annoncés avec un MTBF de 1,5 millions d’heures. Ils sont déjà référénces sur Amazon.fr qui propose le NM900 1 To à 154€, 2 To à 262€ et 4 To à 419€.