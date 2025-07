Kingston NV3 : une version plus compacte est disponible

Kingston annonce la sortie d’un nouveau SSD M.2. NVMe. Enfin pas vraiment.. puisque le fabricant annonce une variante plus compacte de son SSD NV3 lancé l’été dernier. Après un modèle au format 2280, nous avons droit aujourd’hui à une version au format 2230. Cela signifie que le SSD mesure 22 mm de large et seulement 30 mm de de long. Ces dimensions réduites permettent d’installer le SSD dans une machine ultrabook ou une console de jeux PC.

Le Kingston NV3 « 2230 » dispose d’une interface PCI Express 4.0. Il est équipé de mémoire NAND Flash 3D TLC. Ses débits peuvent atteindre jusqu’à 6.000 Mo/s en lecture et 5.000 Mo/s en écriture. Trois capacités de stockages sont annoncées : 500 Go, 1 To et 2 To.

Voilà le détail de chaque modèle :

Kingston NV3 500 Go : 5.000 Mo/s en lecture, 3.000 Mo/s en écriture

5.000 Mo/s en lecture, 3.000 Mo/s en écriture Kingston NV3 1 Go : 6.000 Mo/s en lecture, 4.000 Mo/s en écriture

6.000 Mo/s en lecture, 4.000 Mo/s en écriture Kingston NV3 2 To : 6.000 Mo/s en lecture, 5.000 Mo/s en écriture

Les SSD de 500 Go, 1 To et 2 To offrent respectivement une endurance de 160 TBW, 320 TBW et 640 TBW

Le Kingston NV3 est déjà référencé sur le net. On peut dénicher les versions 500 Go, 1 To et 2 To à respectivement 60,20€, 78,99€ et 138,80€ sur Amazon.fr.