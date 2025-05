Team Group dévoile un SSD PCie 5.0 performant : T-Force ME

Team Group a profité du Computex pour dévoiler un nouveau SSD très performant. Son nouveau T-Force ME est un SSD M.2. NVMe qui exploite une interface PCI Express 5.0 4x. Il est animé par un contrôleur Silicon Motion SM2508 qui équipe notamment déjà les SSD Kingston Fury Renegade G5 et Crucial T710.

Le T-Force ME est un SSD au format M.2. 2280, il mesure 22 mm de large sur 80 mm de long. Les puces sont gardées au frais grâce à un dissipateur thermique très mince en graphène.

Le T-Force ME sera disponible prochainement en trois capacités de stockage : 1 To, 2 To et 4 To. En terme de débits, le fabricant annonce des taux de transferts pouvant atteindre 14.000 Mo/s n lecture et 13.000 Mo/s en écriture.

« Conçu pour les ordinateurs portables, de bureau et les stations de travail, il offre un équilibre idéal entre faible consommation d’énergie et performances élevées. Il intègre également une gestion thermique avancée pour un contrôle optimal de la température et une stabilité et une durabilité opérationnelles à long terme. »

Pour l’instant, le tarif du SSD n’a pas été annoncé, sa date de sortie non plus. Mais d’après les rumeurs, il devrait être disponible au cours de cet été.