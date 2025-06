Un SSD portable original avec fonction auto destruction

Chez Team Group, un nouveau SSD portable portant le nom de T-Create Expert P35S vient de voir le jour. Le SSD mesure 90 mm de long sur 40 mm de large et 18 mm d’épaisseur. Il mesure seulement 42 grammes. Le SSD est doté d’un port USB Type C qui exploite la norme USB 3.2 Gen2 (10 Gbps) ce qui lui permet d’offrir des débits de 1.000 Mo/s.

Mais la grosse originalité de l’appareil c’est qu’il est équipé d’un bouton Reset présent directement sur sa coque. Le bouton permet de supprimer rapidement toutes les données contenues sur la mémoire flash du SSD.

Le fabricant destine ce produit aux professionnels et aux entreprises qui gèrent des données et des informations très sensibles (par exemple : avocat, journaliste, militaire, etc..). Pour supprimer les données il suffit d’appuyer sur le bouton et de le faire glisser, ce qui provoque un choc électrique et détruit électriquement et irrémédiablement les données.

A noter que le PC35S existe en trois capacités de stockage : 512 Go, 1 To et 2 To. Son prix de vente n’est pas connu pour le moment. Mais vu le public visé et vu ses fonctionnalités assez avanceés son tarif devrait être assez élevé.