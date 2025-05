PNY annonce des micro SD Express pour la Nintendo Switch 2

PNY vient de sortir une nouvelle carte mémoire qui intéressera majoritairement les futurs possesseurs de Nintendo Switch 2. En effet, sa nouvelle carte est une micro SD Express qui est proposée en deux capacités de stockage : 128 Go et 256 Go.

D’après le fabricant, sa micro SD Express est 4,4 fois plus performante que les cartes micro SD classiques ce qui permettrait d’offrir une meilleure expérience de jeux.

La micro SD Express de 128 Go de PNY offre des débits de 890 Mo/s en lecture et de 550 Mo/s en écriture alors que le modèle de 256 Go atteint 890 Mo/s en lecture et 750 Mo/s en écriture.

Pour rappel, les cartes micro SD Express atteignent des débits plus élevés que les cartes microSD traditionnelles car elles tirent partie d’une interface PCI Express 3.0 et qui offre une meilleure bande passante.

Chez PNY les cartes micro SD Express sont couvertes par une garantie à vie. La carte de 128 Go est annoncée au prix de 44,99 dollars tandis que la carte de 256 Go vaut 55,99 dollars.

Pour l’instant on ne sait pas quand ces nouvelles cartes seront commercialisés en Europe. Elles sont présentes sur le site américain de la marque et Amazon.fr a commencé à les référencer sur cette page sans toutefois mentionner de date de disponibilité ni de tarif.