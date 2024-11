PNY Pro Elite Prime : des micro SDXC très véloces !

Les nouvelles cartes mémoires PNY Pro Elite Prime sont des cartes micro SDXC haut de gamme. Elle sont déclinées en six capacités de stockage : 64 Go, 128 Go, 256 Go, 512 Go, 1 To et même 1,5 To. Ce sont des micro SDXC de classe 10 qui répondent aux normes U3, V30 et A2.

Les photographes et vidéastes apprécieront leurs capacités de stockage élevées conjuguées à des performances assez élevées, elles aussi. En effet, les PNY Pro Elite Prime peuvent atteindre des taux de transferts de 200 Mo/s en lecture et de 150 Mo/s en écriture

Les cartes microSD PNY PRO Elite Prime Classe 10 U3 V30 A2 offrent des performances extrêmes pour les professionnels et les utilisateurs avancés qui exigent des capacités de stockage plus élevées et des vitesses de lecture et d’écriture plus rapides. Dotée de la technologie U3 et de la classe de vitesse vidéo V30, la carte microSD PRO Elite Prime est idéale pour capturer des photos HD de haute qualité et des vidéos 4K Ultra HD à une résolution de 4096 x 3072. Bénéficiant d’une note de performance des applications A2, les cartes microSD PRO Elite Prime sont entièrement optimisées pour exécuter des applications directement à partir de la carte, offrant des lancements d’applications plus rapides et de meilleures performances

A noter que pour profiter pleinement de ces nouvelles cartes mémoires, le fabricant propose aussi un lecteur usb. Celui-ci porte le nom de PNY Performance Prime. C’est un lecteur micro SD qui dispose d’un port USB 3.2 Gen1 (10 Gbps) et qui autorise des taux de transferts de 200 Mo/s en lecture et de 150 Mo/s en écriture. L’appareil coûte 12,99 dollars.