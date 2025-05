LEXAR Blue : une carte mémoire micro SDXC performante

LEXAR propose une nouvelle carte mémoire au format micro SDXC. La micro SDXC LEXAR Blue est une carte performante qui devrait plaire aux utilisateurs de smartphones, caméras sportives (style GoPro), drones, tablettes, consoles de jeux, etc…

La nouvelle carte mémoire de LEXAR est un modèle UHS-I qui répond aux normes V30 et A2. La spécification A2 indique qu’elle supporte une vitesse minimale soutenue de 4000 iOPS en lecture et 2000 IOPS en écriture. En terme de débits, la LEXAR Blue offre une vitesse de 160 Mo/s en lecture.

A noter que le constructeur fournit avec la carte l’utilitaire Lexar Recovery Tool. Celui-ci permet de récupérer facilement des fichiers photo et vidéo supprimés ou corrompus et protéger les données.

Les cartes mémoires LEXAR Blue sont des micro SDXC abordables qui existent en cinq capacités de stockage : 128 Go, 256 Go, 512 Go, 1 To et 2 To. Elles sont déjà référencées à 23,99€ (256 Go), 39,99€ (512 Go) et 89,99€ (1 To).