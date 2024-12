Team Group présente la carte T-Create Expert S.M.A.R.T.

Le fabricant Team Group vient de dévoiler une nouvelle carte mémoire au format micro SDXC qui porte le doux nom de « T-CREATE EXPERT S.M.A.R.T ». C’est une carte mémoire conçue spécifiquement pour les créateurs. Team Group a déposé pour celle-ci un brevet pour sa méthode de détection de l’état de santé de la carte mémoire et sa structure de carte mémoire.

Grâce au logiciel de surveillance S.M.A.R.T. breveté de TEAMGROUP basé sur l’IA, les utilisateurs peuvent facilement vérifier l’état de santé de leurs cartes mémoire sur un PC. La solution utilise la technologie de détection de l’usure de la mémoire flash pour surveiller l’état de santé de la carte mémoire en temps réel, soulignant l’importance de la « prévention de la récupération des données » et surmontant les limitations traditionnelles de la durée de vie et de la stabilité de la carte mémoire. Conçue avec une technologie de qualité industrielle et une conception de puce haute performance, la carte MicroSDXC T-CREATE EXPERT S.M.A.R.T. bénéficie également d’une résistance aux chocs et d’une tolérance à la chaleur améliorées. Ces caractéristiques garantissent des performances fiables dans des environnements difficiles, permettant aux créateurs de se concentrer sur leur travail en toute confiance et tranquillité d’esprit.

La carte mémoire T-CREATE EXPERT S.M.A.R.T. de Team Group répond aux normes UHS-I, U3, A2 et V30. Elle offre des débits qui peuvent atteindre jusqu’à 160 Mo/s en lecture et jusqu’à 150 Mo/s en écriture. A noter que la carte existe en plusieurs capacités de stockage : 128 Go, 256 Go, 512 Go, 1 To et 2 To.

La carte est garantie à vie. Elle est livrée avec un adaptateur SD / micro SD afin d’être utilisable dans la plupart des situations.