Patriot EP DDR200 : une carte mémoire micro SDXC performante

Patriot propose une nouvelle carte mémoire micro SDXC : la EP DDR200. Celle-ci repose sur la norme de transfert DDR-200. C’est une carte micro SDXC rapide qui devrait intéresser les créateurs, les photographes, les vidéastes et d’une manière générale les personnes qui manipulent de gros fichiers (comme par exemple des fichiers RAW, des vidéos 4K, etc…).

En effet, les cartes mémoires EP DDR200 offrent des taux de transferts qui peuvent atteindre jusqu’à 160 Mo/s en lecture et jusqu’à 120 Mo/s en écriture. Les cartes EP DDR200 sont des modèles de classe 10 qui répondent aux normes V30, A2 et U3.

Plusieurs capacités sont disponibles : 128 Go, 256 Go, 512 Go et 1 To. A noter que chaque carte est livrée avec un lecteur de cartes mémoires. Celui-ci offre la particularité d’offrir une double connectique afin d’être utilisable aussi bien sur les PC anciens que les PC modernes. On trouve en effet d’un côté un port USB Type A et de l’autre un port USB Type C.

Les cartes mémoires EP DDR200 sont disponibles dès maintenant. Leur prix de vente n’est pas connu pour l’instant mais on sait qu’elles sont couvertes par une garantie de trois ans.