Vente flash : Orico A20 Plus Magnetic en promo sur Amazon

A l’occasion d’une vente flash, les SSD portables ORICO A20 Plus Magnetic sont en promotion à prix réduits sur Amazon.fr. Pour information, ce sont des SSD particulièrement compacts.

Vente flash : les SSD portables Orico A20 Plus Magnetic sont en promo sur Amazon.fr

A l’occasion d’une vente flash, les SSD portables ORICO A20 Plus Magnetic sont en promotion à prix réduits sur Amazon.fr. Pour information, ce sont des SSD particulièrement compacts qui sont sortis l’an dernier. On on peut emmener facilement avec soi lors de ses déplacements. Ils mesurent seulement 75 x 65 mm de côté sur 12 mm d’épaisseur.

Les SSD sont équipés d’un connecteur USB Type C qui répond à la norme USB 3.2 Gen2x2 (20 Gbps) ce qui lui permet d’atteindre des taux de transferts d’environ 2.000 Mo/s lors de la copie de fichiers.

Grâce à ce connecteur USB C, l’ORICO A20 Plus peut être utilisable aussi bien sur ordinateur (PC/MAC) que sur un appareil mobile comme par exemple un smartphone, une tablette, etc…

A noter que le SSD peut être fixé au dos d’un iPhone grâce à son support magnétique ce qui n’est pas sans rappeler le principe de fonctionnement du SSD LEXAR SL500 Magnetic qu’on a testé dans cet article. D’ailleurs, l’Orico A20 Plus supporte, lui aussi, l’enregistrement direct au format ProRes sur les iPhone 15 et 16 d’Apple.