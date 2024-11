Bon Plan : forfait 5G avec 100 Go de Data à 8,99€ chez B&You

En ce moment, Bouygues Telecom propose un forfait mobile dans sa gamme B&You incluant 100 Go de DATA pour seulement 8,99€ par mois. C’est une formule qui intègre les SMS et les MMS en illimité ainsi que les appels vers les mobiles et les fixes vers la France ainsi que certains pays de l’Europe et les DOM.

Et bonne nouvelle pour celles et ceux qui veulent utiliser leur forfait à l’étranger : 25 Go de DATA sont utilisables en Europe et dans les DOM. Le forfait est à 8,99€ par mois et il est sans engagement.

D’autres forfaits B&You ?

En plus de ce forfait, d’autres formules sont disponibles si vous avez besoin de plus ou moins de DATA :

forfait 4G – 2 Go de DATA à 1,99€ par mois – 2 Go pour Europe / DOM.

– à 1,99€ par mois – 2 Go pour Europe / DOM. forfait 4G – 20 Go de DATA à 6,99€ par mois – 16 Go pour Europe / DOM.