Bon Plan : Bouygues Telecom lance B&You Pure Fibre à 8 Gbps

Avec son nouveau forfait B&You Pure Fibre, Bouygues Telecom s’adresse aux internautes qui veulent une connexion fibre pas chère, performante et sans services superflus. Exit les chaînes TV à foison, exit le téléphone fixe avec une quantité mirobolante de destinations inclues. Il n’y a rien de tout ça dans le nouvel abonnement du FAI.

En effet, cette fois ci il n’est pas question d’une offre Triple Play comme on a l’habitude d’en trouver réglièrement en France puisque l’offre en question se résume exclusivement à une connexion internet. Et quelle connexion ! L’opérateur propose pour 23,99€ par mois un accès à internet via la fibre avec des débits qui peuvent aller jusqu’à 8 Gbps en download et jusqu’à 1 Gbps en upload en fonction de l’éligibilité du client.

Dans son communiqué de presse (PDF), le fournisseur explique que :

« 22% des foyers ayant la fibre n’utilisent pas de décodeur TV FAI et seulement 16% de la population déclare avoir utilisé la téléphonie fixe au cours des six derniers mois de façon quotidienne3. Pour répondre à leurs attentes, sans sacrifier la performance de leur connexion, Bouygues Telecom propose B&YOU Pure fibre, la première offre en France qui propose un WiFi et une connectivité ultra performants pour ceux qui ne souhaitent pas d’abonnements au téléphone fixe et à la TV. »

Attention tous les foyers ne sont pas éligibles à un débit de 8 Gbps. Pour y avoir droit il faut que son adresse soit éligible à l’option Débit+ (gratuite) de Bouygues Telecom. Pour être un peu plus technique, il faut que sa liaison fibre exploite le nouveau standard XGS-PON qui est en cours de déploiement un peu partout en France. Si vous n’êtes pas éligible à cette option ; votre connexion fibre répond certainement au standard GPON (le plus répandu). Et dans ce cas Bouygues Telecom ne pourra pas proposer les débits faramineux annoncés mais « seulement » 2 Gbps en download et 900 Mbps en upload, ce qui entre parenthèse reste tout de même plus que correct pour un accès internet à 23,99€ par mois.

Eligible à l’option Débit+ VS non éligible à Débit+

Pour profiter du forfait B&You Pure Fibre, le FAI fournit une box compatible WiFi 6E. A l’arrière de celle-ci on trouve toute la connectique qui se compose de : 4 ports Ethernet Gigabit, 1 port Ethernet 10 Gbps, 1 port FXS pour brancher un téléphone, deux ports USB 3.0 ainsi qu’un emplacement SFP pour y connecter un module fibre (GPON ou XGS-PON). Des répéteurs WIFI sont disponibles en option pour ceux qui le souhaitent (+4€/mois).

Attention le forfait B&You Pure Fibre est réservé exclusivement aux nouveaux clients qui souhaitent passer chez Bouygues. Les personnes déjà abonnées n’ont pas accès à cette offre pour le moment. L’assistance téléphonique est valable pendant deux mois seulement, ensuite l’assistance se fera par chat via l’application ou le site du FAI.

D’après Bouygues Telecom, le tarif de 23,99€ par mois est une offre de lancement et le prix n’augmentera pas la deuxième année. Par contre, connaissant les us et coutumes des opérateurs et des FAI : rien n’est inscrit définitivement dans le marbre et on n’est pas à l’abri d’une belle augmentation à l’issue des deux premières années….