Bon Plan : des forfaits 4G et 5G à petits prix

Pour les personnes qui sont à la recherche d’un forfait mobile bon marché, voici une nouvelle mise à jour de notre article qui recense les forfaits 4G et 5G les plus abordables du moment. Y sont listées les formules en promotion chez les principaux opérateurs mobiles.

Comme vous pouvez le voir dans le récap’ ci-dessous, il est possible de dénicher en ce moment un forfait 4G de 5 Go à seulement 5€ par mois. Pour quelques euros de plus, on peut également se procurer un forfait 4G avec 20 Go de DATA pour seulement 7,99€/mois. Et si votre smartphone le permet il est aussi possible d’accéder à la 5G à partir de 9,99€ pour 20 Go de DATA.

Petit rappel :

Lorsque vous prenez un nouveau forfait téléphonique vous avez le choix : soit d’obtenir un nouveau numéro de téléphone, soit de garder votre numéro actuel. On parle de portabilité. Si vous souhaitez conserver votre numéro, il est nécessaire de contacter le 3179 par SMS ou par téléphone afin d’obtenir le numéro RIO de votre ligne téléphonique (son identifiant en fait). Le numéro RIO sera à mentionner à l’opérateur au moment de souscrire à un nouvel abonnement.

Dernière mise à jour des offres : le 06/12/2023

En ce moment, CDiscount Mobile propose 3 forfaits en promo :

forfait 4G – 20 Go de DATA à 7,99€ par mois -8 Go pour Europe / DOM

– à 7,99€ par mois -8 Go pour Europe / DOM forfait 4G – 60 Go de DATA à 9,99€ par mois – 10 Go pour Europe / DOM

– à 9,99€ par mois – 10 Go pour Europe / DOM forfait 4G – 70 Go de DATA à 7,99€ par mois – 10 Go pour Europe / DOM

forfait 5G – 130 Go de DATA à 11,99€ par mois – 25 Go pour Europe / DOM

Promo valable jusqu’à une date indéterminée. Carte SIM facturée 1€.

De son côté, l’opérateur RED by SFR dispose de plusieurs forfaits en promotion :

forfait 4G – 1 Go de DATA à 4,99€ par mois – 6 Go pour Europe / DOM

– à 4,99€ par mois – 6 Go pour Europe / DOM forfait 4G – 20 Go de DATA à 9,99€ par mois – 10 Go pour Europe / DOM

forfait 4G – 20 Go de DATA à 12,99€ par mois – 10 Go pour Europe / DOM

– à 12,99€ par mois – 10 Go pour Europe / DOM forfait 5G – 130 Go de DATA à 13,99€ par mois – 26 Go pour Europe / DOM

– à 13,99€ par mois – 26 Go pour Europe / DOM forfait 5G – 200 Go de DATA à 17,99€ par mois – 20 Go pour Europe / DOM

Promo valable jusqu’à une date indéterminée. Carte SIM facturée 10€.

L’opérateur Bouygues Telecom propose plusieurs forfaits :

forfait 4G – 5 Go de DATA à 4,99€ par mois – 5 Go pour Europe / DOM.

– à 4,99€ par mois – 5 Go pour Europe / DOM. forfait 4G – 20 Go de DATA à 9,99€ par mois – 14 Go pour Europe / DOM.

forfait 5G – 5 Go de DATA à 7,99€ par mois – 5 Go pour Europe / DOM.

– à 7,99€ par mois – 5 Go pour Europe / DOM. forfait 5G – 20 Go de DATA à 12,99€ par mois – 14 Go pour Europe / DOM.

– à 12,99€ par mois – 14 Go pour Europe / DOM. forfait 5G – 100 Go de DATA à 13,99€ par mois – 25 Go pour Europe / DOM.

– à 13,99€ par mois – 25 Go pour Europe / DOM. forfait 5G – 200 Go de DATA à 17,99€ par mois – 30 Go pour Europe / DOM.

Promo valable jusqu’à une date indéterminée. Carte SIM facturée 10€.

Chez La Poste Mobile deux forfaits sont dispo :

forfait 4G – 60 Go de DATA à 10,99€ par mois – 12 Go pour Europe / DOM.

à 10,99€ par mois – 12 Go pour Europe / DOM. forfait 4G – 120 Go de DATA à 14,99€ par mois – 20 Go pour Europe / DOM.

Promo valable jusqu’à une date indéterminée. Carte SIM facturée 10€.