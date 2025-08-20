Les drivers GeForce de NVIDIA viennent de sortir en version 581.08 WHQL. Les cartes graphiques GeForce RTX 40 prennent maintenant en charge les technologies Global DLLS Overrides et NVIDIA Smooth Motion.

Les drivers GeForce 581.08 WHQL voient le jour…

Les drivers GeForce de NVIDIA viennent de sortir en version 581.08 WHQL. Grâce à ces nouveaux pilotes, les cartes graphiques GeForce RTX 40 prennent maintenant en charge les technologies Global DLLS Overrides et NVIDIA Smooth Motion.

Les drivers GeForce 581.08 WHQL corrigent également plusieurs bugs :

Bugs corrigés dans les jeux :

Cyberpunk 2077 : Plantage lors de l’utilisation du mode Photo pour prendre une capture d’écran avec le path tracing activé [5076545]

Marvel Rivals : Impact négatif sur les performances avec le pilote 580.88 [5444816]

Forza Motorsport : Plantage du jeu lors de l’utilisation de Smooth Motion lors de l’affichage des statistiques de superposition de l’application NVIDIA [5412757]

Gray Zone Warfare : Problèmes de stabilité du jeu [5371781]

ARK: Survival Ascended : Problèmes de stabilité du jeu [5441616]

Bugs corrigés d’ordre général :

Fuite de mémoire potentielle lors de l’utilisation de l’encodage matériel NVENC [5442678]

Le redémarrage et l’extinction du moniteur peuvent provoquer un scintillement de l’écran lorsque l’application NVIDIA est installée [5434811]

Problèmes de filtrage du jeu de l’application NVIDIA après la mise à jour du pilote [5429651]

Les nouveaux pilotes GeForce 581.08 WHQL sont téléchargeables sur le site de NVIDIA.