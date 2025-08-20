Les drivers GeForce 581.08 WHQL voient le jour…

Les drivers GeForce de NVIDIA viennent de sortir en version 581.08 WHQL. Les cartes graphiques GeForce RTX 40 prennent maintenant en charge les technologies Global DLLS Overrides et NVIDIA Smooth Motion.

Cartes graphiques
par Sebastien
0

Les drivers GeForce de NVIDIA viennent de sortir en version 581.08 WHQL. Grâce à ces nouveaux pilotes, les cartes graphiques GeForce RTX 40 prennent maintenant en charge les technologies Global DLLS Overrides et NVIDIA Smooth Motion.

Les drivers GeForce 581.08 WHQL corrigent également plusieurs bugs :

Bugs corrigés dans les jeux :

  • Cyberpunk 2077 : Plantage lors de l’utilisation du mode Photo pour prendre une capture d’écran avec le path tracing activé [5076545]
  • Marvel Rivals : Impact négatif sur les performances avec le pilote 580.88 [5444816]
  • Forza Motorsport : Plantage du jeu lors de l’utilisation de Smooth Motion lors de l’affichage des statistiques de superposition de l’application NVIDIA [5412757]
  • Gray Zone Warfare : Problèmes de stabilité du jeu [5371781]
  • ARK: Survival Ascended : Problèmes de stabilité du jeu [5441616]

Bugs corrigés d’ordre général :

  • Fuite de mémoire potentielle lors de l’utilisation de l’encodage matériel NVENC [5442678]
  • Le redémarrage et l’extinction du moniteur peuvent provoquer un scintillement de l’écran lorsque l’application NVIDIA est installée [5434811]
  • Problèmes de filtrage du jeu de l’application NVIDIA après la mise à jour du pilote [5429651]

Les nouveaux pilotes GeForce 581.08 WHQL sont téléchargeables sur le site de NVIDIA.

Vous pourriez aussi aimer D'autres articles de l'auteur
Laisser un commentaire

Votre adresse email ne sera pas publiée.

Derniers tests

Test du SSD portable Kingston XS1000 1 To (USB 3.2…

Sebastien

Test du SSD portable Lexar SL500 magnétique 2 To USB 3.2 Gen2x2

Test du SSD portable LaCie Rugged Mini 2 To USB 3.2 Gen2x2

Guide pratique : Comment ajouter un port USB 3.2 Gen2x2 rapide à son…

Derniers téléchargements

Thunderbird 142.0 pour Windows 64-bit

Sebastien

7-Zip 25.01 (64 bit)

GPU-Z 2.68.0

Google Chrome 139.0.7258.128

Dernières astuces

Quels noms de code portent les différentes versions…

Sebastien

Astuce : Comment forcer l’installation de Windows 11 24H2 ?

Astuce : Comment désactiver Windows Defender sur Windows 11 ?

Astuce : Comment supprimer la publicité du menu démarrer de Windows 11…

Derniers bons plans

Vente flash : les clés hdmi Fire TV Stick sont en…

Sebastien

Bon Plan : Rakuten vous offre 15€ de réduction ce jour

Complétez votre configuration PC avec MS Office 2021 et Windows 11…

Vente flash : 289€ le NAS 2 baies UGREEN DXP2800 sur GrosBill

Derniers tests

Test du SSD portable Kingston XS1000 1 To (USB 3.2…

Sebastien

Test du SSD portable Lexar SL500 magnétique 2 To USB 3.2 Gen2x2

Test du SSD portable LaCie Rugged Mini 2 To USB 3.2 Gen2x2

Guide pratique : Comment ajouter un port USB 3.2 Gen2x2 rapide à son…

Derniers téléchargements

Thunderbird 142.0 pour Windows 64-bit

Sebastien

7-Zip 25.01 (64 bit)

GPU-Z 2.68.0

Google Chrome 139.0.7258.128

Dernières astuces

Quels noms de code portent les différentes versions…

Sebastien

Astuce : Comment forcer l’installation de Windows 11 24H2 ?

Astuce : Comment désactiver Windows Defender sur Windows 11 ?

Astuce : Comment supprimer la publicité du menu démarrer de Windows 11…

Derniers bons plans

Vente flash : les clés hdmi Fire TV Stick sont en…

Sebastien

Bon Plan : Rakuten vous offre 15€ de réduction ce jour

Complétez votre configuration PC avec MS Office 2021 et Windows 11…

Vente flash : 289€ le NAS 2 baies UGREEN DXP2800 sur GrosBill