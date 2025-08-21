Apple distribue déjà la version 18.6.2 d’iOS sur ses iPhone

Apple vient de rendre publique la version 18.6.2 d’iOS. Le déploiement de cette nouvelle version du système d’exploitation mobile d’Apple est actuellement en cours sur les smartphones de la marque.

Smartphones
par Sebastien
0

Quelques jours seulement après la version 18.6.1, Apple vient de rendre publique la version 18.6.2 d’iOS. Le déploiement de cette nouvelle version du système d’exploitation mobile d’Apple est actuellement en cours sur les smartphones de la marque. iOS 18.6.2 corrige apparemment plusieurs problèmes de sécurité d’après Apple.

Cette mise à jour apporte des correctifs de sécurité importants et est recommandée à tous les utilisateurs.

Pour en savoir plus sur les correctifs de sécurité apportés par les mises à jour logicielles d’Apple, veuillez consulter la page suivante.

Surprenant, la sortie d’iOS 18.6.2 intervient quelques semaines seulement avant l’arrivée officielle d’iOS 26 et des iPhone 17. Ce nouvel opus est très certainement la dernière mise à jour (ou du moins l’une des dernières) de la branche 18 d’iOS.

