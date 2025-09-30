Apple publie iOS 26.0.1 qui corrige plusieurs bugs
Près de quinze jours après la sortie officielle d’iOS 26, Apple vient de mettre en ligne iOS 26.0.1. La firme de Cupertino a apporté plusieurs corrections de bugs à son célèbre système d’exploitation mobile.
Quelles nouveautés pour iOS 26.0.1 ?
- Les connexions Wi-Fi et Bluetooth pouvaient parfois être interrompues sur les iPhone 17, iPhone Air et iPhone 17 Pro.
- La connexion à un réseau cellulaire pouvait être impossible chez un petit nombre d’utilisateurs d’iPhone après la mise à jour vers iOS 26.
- Les photos prises dans certaines conditions d’éclairage avec les iPhone 17, iPhone Air et iPhone 17 Pro pouvaient comporter des artefacts inattendus.
- Les icônes d’apps pouvaient apparaître vierges après l’ajout d’une teinte personnalisée.
- VoiceOver pouvait être désactivé chez certains utilisateurs après la mise à jour vers iOS 26.
- Des correctifs de sécurité