Apple publie iOS 26.0.1 qui corrige plusieurs bugs

Apple vient de mettre en ligne iOS 26.0.1. La firme de Cupertino a apporté plusieurs corrections de bugs à son célèbre système d’exploitation mobile.

Smartphones
par Sebastien
Près de quinze jours après la sortie officielle d’iOS 26, Apple vient de mettre en ligne iOS 26.0.1. La firme de Cupertino a apporté plusieurs corrections de bugs à son célèbre système d’exploitation mobile.

Quelles nouveautés pour iOS 26.0.1 ?

  • Les connexions Wi-Fi et Bluetooth pouvaient parfois être interrompues sur les iPhone 17, iPhone Air et iPhone 17 Pro.
  • La connexion à un réseau cellulaire pouvait être impossible chez un petit nombre d’utilisateurs d’iPhone après la mise à jour vers iOS 26.
  • Les photos prises dans certaines conditions d’éclairage avec les iPhone 17, iPhone Air et iPhone 17 Pro pouvaient comporter des artefacts inattendus.
  • Les icônes d’apps pouvaient apparaître vierges après l’ajout d’une teinte personnalisée.
  • VoiceOver pouvait être désactivé chez certains utilisateurs après la mise à jour vers iOS 26.
  • Des correctifs de sécurité
iOS 26.0.1
iOS 26.0.1
